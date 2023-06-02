В России запретили использовать автомобили с шинами не по сезону

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Правительство России выпустило постановление, согласно которому владельцам транспортных средств запрещается использовать зимние шины летом, а летние — зимой. Под запрет подпали практически все марки легковых автомобилей и фургоны, сообщает ТАСС.

Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств: на транспортном средстве установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, август). На транспортном средстве категорий М1 и N1 не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль), — цитирует агентство документ.

Отмечается, что в категорию M1 включены почти все марки легковых автомобилей, а в категорию N1 (фургон) — перевозящие грузы машины с полной массой не более 3,5 тонны.

Ранее член Союза автосервисов России Антон Наумов сообщил NEWS.ru, что шины европейских брендов, которые остановили свои заводы в России и продукция которых теперь ввозится по параллельному импорту, за год подорожали вдвое. Цены на шины среднеценового сегмента «В» выросли на 30%.