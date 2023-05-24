Россияне ради поездок в отпуске готовы экономить на деликатесах и подарках Исследование: россияне ради поездки в отпуске готовы экономить на деликатесах и подарках

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Результаты исследования, проведенного мобильным приложением «Город» и финансовым маркетплейсом «Сравни» для РИА Новости, показали, что большинство россиян готовы экономить в повседневной жизни ради отпуска. Около шести тысяч респондентов приняли участие в онлайн-опросе.

Аналитики отметили, что большинство россиян готовы отказаться от затрат на развлечения в пользу отпуска. 21% опрошенных готовы отказаться от трат на автомобиль и его обслуживание, 20% готовы отказаться от деликатесов, 13% готовы отказаться от подарков, 10% готовы отложить покупку бытовой техники, 9% готовы исключить занятия спортом, а 3% не будут тратиться на уход за собой.

Исследование также показало, что четверть россиян готова взять кредит на отпуск в этом году. Около 50% участников опроса планируют оплатить отпуск за счет накоплений за несколько месяцев, более трети используют отпускные, 10% воспользуются кредитной картой, а 9% оплатят отпуск за счет премии, дивидендов, процентов со вкладов или других дополнительных доходов.

Чаще всего россияне предпочитают брать отпуск два раза в год по две недели. Такой вариант выбрали около 60% респондентов. Только 14% опрошенных заявили, что берут один отпуск продолжительностью в четыре недели. На третьем месте по популярности оказались четыре отпуска в год по семь дней (9%). Еще 4% россиян копят отпускные дни в течение нескольких лет, чтобы отдохнуть более четырех недель.

Психотерапевт Ирина Крашкина ранее посоветовала родителям распределить обязанности перед семейным отдыхом с детьми. По ее словам, супруги должны быть готовы брать на себя ответственность и давать друг другу свободное время в отпуске, чтобы избежать конфликтов.