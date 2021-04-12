Эксперты рассказали, как самостоятельно собрать автомобильную аптечку

https://static.news.ru/photo/87b982ee-e724-11ea-be42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Pres

Внимательно изучить список необходимых средств, распечатать инструкцию по применению, подумать над добавлением полезных лекарств и об удобном месте хранения рекомендуют эксперты россиянам, желающим самостоятельно собрать автомобильную аптечку. Об этом пишет РИА Новости.

В первую очередь, специалисты рекомендуют ознакомиться с актуальным приказом Министерства здравоохранения и учесть все тонкости. Так, например, в аптечке должно находиться два вида марлевых бинтов и если там окажется только один, она не будет соответствовать требованиям.

Кроме того, не будет лишним возить с собой распечатанную официальную инструкцию к аптечке, поскольку в экстренной ситуации искать описание вложенных средств и порядок действий будет проблематично. Также следует задуматься об удобном месте хранения аптечки: специалисты рекомендуют положить её в карман водительского или пассажирского сидения, в бардачок или подлокотник заднего сидения.

При желании аптечку можно дополнить немедицинскими средствами: фонариком, блокнотом, ручкой для записи. Также пригодится охлаждающий пакет, помогающий при ушибах и укусах насекомых.

Автолюбителям нужно строго следить за сроком годности лекарств. В состав аптечки могут входить, помимо прочего, сорбенты, обезболивающие и жаропонижающие средства, раствор для промывания и обеззараживания глаз, антисептик.

Летом аптечку можно дополнить репеллентами и средствами для смягчения кожи после солнечных ожогов.

Ранее NEWS.ru писал, чтобы успешно пройти экзамен на получение водительских прав по новым правилам, россиянам стоит готовиться к нему зимой и сдавать весной или летом. При этом необходимо как следует изучить «экзаменационный» район и упражняться в вождении в разное время суток и на разных автомобилях.