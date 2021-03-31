Эксперты посветовали, как готовиться к экзамену на права по новым правилам

https://static.news.ru/photo/3f2813c8-0129-11eb-bc7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press

Чтобы успешно пройти экзамен на получение водительских прав по новым правилам, россиянам стоит готовиться к нему зимой и сдавать весной или летом. При этом необходимо как следует изучить «экзаменационный» район и упражняться в вождении в разное время суток и на разных автомобилях. Об этом эксперты рассказали РИА Новости.

Новые правила сдачи экзаменов по вождению вступили в силу 1 апреля 2021 года. Согласно этим правилам, будущие автолюбители больше не будут сдавать «площадку» и сразу перейдут к езде по городу. Для того, чтобы получить положительную оценку, экзаменуемый должен не забыть пристегнуться, не трогать телефон и получить менее пяти штрафных баллов.

При этом эксперты рекомендуют сдавать экзамены весной или летом, а вот готовиться к вождению — зимой. Для привыкших к езде в сложных условиях сухие дороги в тёплое время года позволят пройти испытание без серьёзных затруднений.

Также новый формат экзаменов предполагает, что водитель хорошо ориентируется в городе и может справляться с разными ситуациями. В этой связи специалисты советуют взять больше уроков у инструктора и несколько раз проехать с ним по району, в котором будет проходить экзамен. И хотя по правилам маршрут экзаменационной поездки заранее неизвестен, сам район не скрывается, поэтому экзаменуемому стоит подробно изучить все расположенные там улицы.

Практиковаться в вождении стоит в разное время суток и на разных машинах — это поможет лучше адаптироваться к сложностям и понять нюансы движения.

Следить за движением рекомендуется даже в «пассажирском режиме», когда можно запоминать разметку, знаки, следить за поведением других водителей. Перед экзаменом следует хорошо выспаться и постараться не нервничать — например, с помощью дыхательной гимнастики.

Ранее NEWS.ru писал о том, что водить автомобиль с 17 лет в сопровождении опытного взрослого водителя предлагают разрешить россиянам в МВД РФ. Соответствующие поправки в закон «О безопасности дорожного движения» направлены для рассмотрения в российское правительство.