Как тонировать автомобиль и не сесть в тюрьму Весной ГИБДД проводит массовые рейды по поиску машин с затонированными стеклами

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Инспектор ДПС проверяет тонировку стекла передней дверцы автомобиля

В Государственную думу внесли законопроект, который разрешает тонировку передних боковых стекол. Это предложение вызвало большую волну обсуждений. Часть экспертов уверена, что боковые стекла следует тонировать, другие выступили резко против. NEWS.ru выяснил, какие стекла все-таки можно тонировать в 2023 году, какой штраф можно получить и в каких случаях водитель может оказаться в тюрьме.

Почему водители любят тонировать автомобили

У тонировки — нанесения пленки, ограничивающей светопропускную способность стекол, — есть много преимуществ. Одно из главных — тонировка защищает салон от перегрева на солнце. Вторым плюсом тонировки является то, что она позволяет скрыть от посторонних глаз вещи, которые лежат в салоне автомобиля. К этому можно добавить еще эстетику — многие водители считают, что автомобиль с затонированными стеклами смотрится лучше, чем с обычными.

Однако у тонировки есть и существенные минусы. Например, из-за нее снижается видимость в темное время суток. Кроме того, полицейским не видно, кто сидит в наглухо затонированных автомобилях. И, мол, это плохо влияет на безопасность в стране.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Водитель снимает тонировку с лобового стекла автомобиля во время ночного рейда ГИБДД Свердловской области по выявлению нарушителей на дорогах

Какие стекла автомобиля можно тонировать в 2023 году

Формально в России нет запрета на тонировку автомобильных стекол. Однако у нас действуют ограничения для лобового и передних боковых стекол. По ГОСТ 33997–2016 их светопропускная способность должна быть не менее 70% (ранее для лобового стекла было 75%, а для передних боковых — 70%).

Это означает, что использование практически любой тонировочной пленки приведет к тому, что стекла не будут соответствовать норме. Ведь даже стекла совершенно нового автомобиля пропускают не 100% света. Теоретически можно оклеить лобовое или боковые стекла тонировочной пленкой, которая имеет затемнение всего на 10–15%, однако практический смысл в ней будет минимален.

Кроме того, закон допускает тонирование верхней части лобового стекла — в легковых машинах и грузовиках массой до 3,5 тонны можно приклеить полоску шириной 14 см, а в тяжелых грузовиках и автобусах эта полоска не должна заходить за верхнюю границу зоны работы дворников. При этом нигде не оговаривается светопропускная способность этой полоски.

Боковые стекла второго ряда автомобилей и заднее стекло можно тонировать любой пленкой. Ограничение только одно — она не должна быть зеркальной. Кроме того, формально нельзя тонировать задние стекла автомобилей, у которых нет боковых зеркал заднего вида. Однако в наше время сложно представить себе машину без боковых зеркал.

Фото: Павел Смертин/ИТАР-ТАСС Рейд ГИБДД Москвы по проверке тонировки стекол у автомобилей

Как ГИБДД проверяет тонировку

Даже если автомобиль наглухо затонирован, инспектор ГИБДД не может просто так оштрафовать водителя. Для измерения светопропускаемости стекол он должен использовать соответствующий прибор, который называется тауметр. Он измеряет количество света, которое проходит через стекло.

При этом измерение должно происходить при определенном освещении, температуре воздуха, давлении и влажности. Например, давление воздуха должно быть от 86 до 106 кПа, а относительная влажность воздуха — от 40% до 80%. Если это не так, то результаты измерения в дальнейшем можно будет обжаловать, если водитель уверен в своей невиновности. Когда лобовое или передние боковые стекла «черные», то идти в суд и жаловаться бессмысленно.

Когда за тонировку могут отправить в тюрьму

Формально штраф за излишнюю тонировку небольшой. Он составляет 500 рублей (ч. 3.1 ст.12.5 КоАП), причем в первые 20 дней с момента вынесения постановления его можно оплатить со скидкой 50% (то есть наказание будет 250 рублей).

Однако есть один важный нюанс. Одновременно со штрафом инспектор ГИБДД выписывает еще и предписание на устранение нарушения. Обычно в нем указывается срок выполнения предписания, например 10 дней. И если через 10 дней сотрудник ГИБДД вновь остановит автомобиль с тонировкой, то водителя привлекут уже по гораздо более суровой статье 19.3 КоАП — «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

В этом случае наказание совершенно другое: штраф две — четыре тысячи рублей либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок 40–120 часов. При этом наказание будет выбирать суд. Практика показывает, что обычно в первый раз суд назначает нарушителям штраф, однако если водитель продолжает ездить с затонированными стеклами, то он может быть арестован на 15 суток.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Автовладелец снимает тонировочную пленку со стекла своего автомобиля во время рейда «скрытых» патрулей ДПС в Москве

Если я сразу сниму тонировку, то меня не оштрафуют

Некоторые водители уверены, что если они снимут тонировку со стекол сразу после остановки машины инспектором ГИБДД, то их не оштрафуют. Однако это не так. Штраф выписывается за факт нарушения.

Кстати, с началом теплой весны ГИБДД во многих регионах России часто проводит массовые рейды по поиску затонированных автомобилей.

Как тонируют автомобили в других странах мира

В большинстве стран мира правила тонировки передних боковых и лобового стекла не сильно отличаются от российских. Обычно норма светопропускаемости в Европе для лобовых стекол — 75%, а для боковых — 70%. Хотя, например, во Франции тонировка находится под запретом.

В Калифорнии тонировать стекла можно — считается, что эта мера помогает экономить топливо. Мало того, в 2010 году власти штата хотели даже принять закон об обязательной тонировке всех автомобилей, однако затем от него отказались. В Узбекистане можно купить разрешение на тонировку передних боковых стекол — на год оно стоит порядка 19 тысяч рублей (затемнять боковые стекла передних дверей можно до 50%, заднее и боковые второго ряда можно тонировать без ограничений).