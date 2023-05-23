Россиянам рассказали, как рассчитать необходимую мощность кондиционера Россиянам посоветовали рассчитывать мощность кондиционера, исходя из расположения окон

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Основной технической характеристикой кондиционера, на которую необходимо обратить внимание при покупке, является его мощность, сообщили РИАМО в пресс-службе одного из основных российских интернет-сервисов для размещения объявлений о товарах. Как уточнили в сервисе, обычно объем помещения, на который рассчитана модель, указан производителем, однако можно рассчитать его и самостоятельно, исходя из расположения окон.

Чтобы понять, какой мощности кондиционера будет достаточно для создания комфортного микроклимата, нужно знать объем помещения и коэффициент удельной мощности, пояснили в пресс-службе. Если первое значение вычисляется умножением высоты потолка на длину и ширину помещения, то второй показатель зависит от того, на какую сторону выходят окна. Если окна на солнечной стороне, нужно умножить объем комнаты на 30 Вт/куб. м, если на затемненной — на 40 Вт/куб. м. Получившийся результат – это минимальная мощность, которой должен обладать кондиционер.

Помимо мощности, при покупке кондиционера также следует обратить внимание на наличие в нем опций самодиагностики и авторазморозки наружного блока – они продлевают срок службы техники, продолжили в пресс-службе.

Кроме того, современное климатическое оборудование часто имеет дополнительные функции, например, регулировку потока воздуха, поддержку Wi-Fi, датчики движения и т.д., но такие модели стоят дороже. Поэтому при покупке лучше выбирать модели только с теми опциями, которые действительно нужны и будут использоваться, резюмировали в сервисе.

Ранее врач Дарья Баютина рассказала, что автомобильный кондиционер без надлежащего и своевременного техобслуживания может стать рассадником опасных для здоровья бактерий и грибов, вызывающих или обостряющих такие острые и хронические заболевания, как легионеллез или бронхиальная астма.