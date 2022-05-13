Как подобрать правильное моторное масло для любого автомобиля Как правильно подобрать моторное масло? Можно ли использовать недорогие аналоги, если они подходят по спецификациям?

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Иностранные бренды один за другим заявляют об уходе из России. В списке «отказников» фигурируют и крупнейшие поставщики смазочных материалов для автомобилей вроде Mobil, Shell и Castrol. У многих автолюбителей возникает вполне логичный вопрос: что лить в двигатель?

Для начала стоит разобраться с главным принципом: моторные масла отличаются по спецификациям, и подходящая по требованиям производителя мотора вязкость, индекс которой пишут крупным шрифтом на упаковке, далеко не всегда является гарантией, что мотор будет работать долго и счастливо.

Вязкость

Индекс вязкости выглядит примерно так: 5W-40, 10W-60 и так далее. Чем ниже цифры после дефиса, тем, по идее, более жидкое масло в канистре. Но это не совсем справедливо: составные индексы дают понять, как ведет себя техническая жидкость в разных температурных режимах.

Первая часть индекса — показатели низкотемпературной вязкости. Они означают следующее:

0W— масло пригодно к использованию при морозах до −35–30 o С

С 5W — до −30–25 o С

С 10W — до −25–20 o С

С 15W — до −20–15 o С

С 20W — до −15–10 oС

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Вторая часть — показатели высокотемпературной вязкости:

30 — масло пригодно к использованию при жаре до +20–25 o С

С 40 — до +35–40 o С

С 50 — до +45–50 o С

С 60 — +50 oС и выше

Таким образом, масло 10W-30 можно использовать при температуре окружающей среды от −20–25 градусов до +20–25 градусов.

Много букв на этикетке

Кроме индекса вязкости различается классификация API (Американского института нефти): для бензиновых двигателей предназначена категория S, для дизельных — C. Каждая из этих категорий, в свою очередь, делится на классы: SF предназначен для двигателей машин, запущенных в серийное производство с 1980 по 1989 год, SG — 1989–1993 годов выпуска. SH — с 1994 года, SJ — с 1996-го, SL — с 2001 года. Для дизельных моторов все проще: в продаже встречаются продукты категории CF — они подходят для всех современных моторов на «тяжелом» топливе. Например, масло с допуском SL/CF подойдет и для бензинового мотора выпуска не позже 2001 года и ранее, и для дизельного агрегата. Порядок расположения категорий S и C отражает приоритетный тип двигателя. Так, если на этикетке значится SJ/CF, значит, это масло предпочтительнее для применения в бензиновых. Если, наоборот — CF/SJ — перед нами жидкость, лучше подходящая для дизелей.

Но и это далеко не всё. Есть еще классификация Ассоциации европейских автопроизводителей — ACEA. Категория А — масла для бензиновых двигателей, В — для дизельных. Классы А1, А5, В1, В5 — энергосберегающие. Остальные (А2, А3, В2, В3, В4) — стандартные. Это, пожалуй, один из важнейших индексов на любой упаковке: если в ваш автомобиль нужно лить так называемое энергосберегающее масло, именно ACEA покажет, какая жидкость подойдет.

Энергосберегающие масла чаще всего требуются японским двигателям. Они отличаются тем, что в отличие от обычного масла при высоких температурах их вязкость снижается сильнее, детали мотора двигаются с меньшим сопротивлением, обеспечивая экономию топлива. Но есть важный нюанс: одновременно с падением вязкости снижается толщина масляной пленки, а значит, и уровень защиты поверхностей понижается. Использовать энергосберегающие масла в моторах, если производитель их не рекомендует, не стоит — можно исчерпать ресурс быстрее обычного.

Рекомендации не аксиома

Для каждого автомобиля производитель рекомендует определенный межсервисный пробег. Как правило, он варьируется от 10 до 20 тыс. км. И здесь кроется самый важный момент: межсервисные пробеги в современных машинах были установлены не для продления срока службы агрегатов, а с целью снизить влияние всей сервисной индустрии на экологию! Как правило, гарантия составляет 50 и более тысяч километров. В этот интервал закладывается определенное количество посещений сервиса для техобслуживания. А что будет с машиной после истечения гарантии, производителю уже не так важно: на них давят экологи, правительства западных стран, заставляя отчитываться о снижении влияния на окружающую среду. Как результат — средний межсервисный интервал за последние годы стандартизировался на отметке 15 тыс. км.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Многие автобренды рекомендуют использовать масла конкретных марок. Например, Land Rover советует Castrol. До недавнего времени французы советовали Elf или Total. Однако зацикливаться на этих советах не стоит: рекомендации бренда означают только официальные договоренности двух производителей — что-то типа ненавязчивой рекламы. Мало кто знает, что тот же Mercedes на российском заводе в Есипово, пока работал, использовал технические жидкости Lukoil, но при этом на форменных сервисных станциях предлагает масло в собственной упаковке и под своим брендом.

И тут — самое интересное: опытные мотористы считают, что ездить на одном и том же масле больше 7–8 тыс. км не стоит. Слишком много рисков. Рекомендованные пробеги рассчитывают исходя из идеальных условий работы мотора: с ровной нагрузкой, на хорошем топливе, при оптимальной температуре и так далее. Если ездить в основном по городу, выработка масла ускоряется. Если залить плохое топливо, оно может изменить химический состав масла, что тоже скажется на качестве смазки.

Многие автолюбители считают, что если менять масло по сезону, летом можно использовать масло большей вязкости. Многочисленные тесты показали: если повышение вязкости незначительное, вреда не будет, экономичность и ресурс не пострадают. Чего точно делать не рекомендуется — понижать значения SAE относительно рекомендованных, вне зависимости от сезона.

Синтетическая синтетика

Здесь мы подошли к главной мысли: если менять масло раз в 5–6 тыс. км, можно смело лить недорогие полусинтетические сорта, в том числе и отечественных брендов, продающихся на АЗС. Если же есть необходимость увеличить пробег между заменами, подбирать масло надо уже внимательнее.

Минеральное в современные двигатели лить точно не стоит. Чем больше в составе полностью синтетической основы, тем лучше. Все товарные жидкости производятся на основе базовых масел, которые бывают минеральными (1-я группа), улучшенными минеральными (2-я группа), гидрокрекинговыми (3-я группа, с большой долей синтетики) и полностью синтетическими (4-я группа, также известная как ПАО — полиальфаолефиновая) и на базе эстеров (5-я группа) — полностью синтетические соединения, полученные из растительного сырья, в основном из рапсового масла, а не из нефти. Отличаются высшей стабильностью и даже при критическом нагреве (более 250 оС) сохраняют изначальные свойства.

Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

Основная доля масел на российском рынке относится к третьей группе — гидрокрекинг (на профессиональном сленге «кряк») с добавками синтетических присадок. Важно понимать, что высокотехнологичные смазочные материалы продавать по бросовым ценам никто не станет, поэтому ориентироваться на громкие надписи Full Synthetic на канистре, купленной на безымянной АЗС, не стоит. Настоящее полностью синтетическое масло с ПАО и эстерами — дорогое удовольствие, и российские бренды его не производят. (некоторое время назад выпускалась линейка «Татнефть Luxe PAO» — увы, ее по-тихому сняли с производства). Да, они могут проработать и 10 тыс. км без потери свойств, но и стоить будут нередко в 2–2,5 раза дороже аналогичных по всем допускам полусинтетических сортов, так что в обычном автомобиле со стандартным двигателем целесообразность использования ПАО — большой вопрос.

В поиске правильных технических жидкостей важно учитывать и фактор контрафакта: увы, популярные торговые марки часто подделывают. И QR-коды, и голографические наклейки тоже научились печатать. Так что единственная рекомендация — покупать либо на фирменных АЗС, либо у крупных поставщиков с хорошей репутацией. На агрегаторах вроде Exist, Autodoc или Zzap, увы, нередко качество не соответствует ожиданиям. Если нет уверенности в продавце, лучше переплатить пару сотен рублей и купить в проверенной торговой точке.

Капельный тест

Определить, когда масло уже пора менять, нетрудно, и ради этого совсем не обязательно заказывать дорогостоящие анализы в лабораториях. Поможет «капельная хроматография» — простой и эффективный метод, которым автолюбители пользуются уже десятки лет. Называется грозно, но осуществить его легко: для этого понадобится прокатиться на машине, дабы прогреть масло до рабочей температуры (не ниже 80 оС), и приготовить плотный белый (это важно) лист бумаги. Офисная подойдет. Нужно капнуть маслом со щупа на листок и дать пятну полностью высохнуть, не менее 12 часов. Должна получиться круглая клякса с отчетливым центром и ореолом. Вкратце: чем темнее пятно, тем старше масло и тем скорее его надо менять. Кроме того, можно оценить степень загрязнения и наличие воды. Подробную инструкцию легко найти в Сети. Опытные механики советуют проделывать эту процедуру хотя бы каждые 1,5–2 тыс. км — тогда можно будет оперативно среагировать, если масло потеряет свойства из-за непредвиденных факторов.

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