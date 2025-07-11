Разделываем курицу дома — легко и без лишних усилий

Целая курица — выгодная покупка, если знать, как правильно ее разделывать. Из одной тушки можно получить и филе, и бедра, и суповой набор. Процесс занимает 5–7 минут, а результат — минимум отходов и максимум пользы.

Подготовьте рабочее место и инструмент. Положите курицу на устойчивую доску грудкой вверх. Доска не должна скользить по поверхности, выбирайте устойчивую. Используйте острый нож и, если хотите, кухонные ножницы. Курицу можете промокнуть бумажными полотенцами — лишняя влага мешает.

Отделите ножки (окорочка). Надрежьте кожу между ножкой и тушкой, оттяните ножку в сторону и выверните сустав до характерного хруста. Разрежьте сустав и мясо — окорочок отделится. Повторите с другой ножкой. Каждый окорочок можно разрезать по суставу на голень и бедро, ориентируясь на сгиб.

Отделите крылья. Возьмитесь за основание крыла, выверните его в районе сустава, затем разрежьте соединяющие ткани и кожу. При желании крыло можно разрезать по суставам на фаланги — самая маленькая часть пригодится для бульона.

Отделите грудку и спинку. Положите тушку спиной вверх и разрежьте вдоль позвоночника, чтобы отделить спинку от грудки. Можно использовать ножницы для костей. Спинка пригодится для бульона.

Разделите грудку. Грудку разрежьте вдоль пополам, а затем каждую половинку — еще раз, если нужны более мелкие куски. При необходимости снимите кожу или отделите филе от кости.