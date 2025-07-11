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11 июля 2025 в 15:55

Разделываем курицу дома — легко и без лишних усилий

Как разделать курицу: полная инструкция Как разделать курицу: полная инструкция Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Целая курица — выгодная покупка, если знать, как правильно ее разделывать. Из одной тушки можно получить и филе, и бедра, и суповой набор. Процесс занимает 5–7 минут, а результат — минимум отходов и максимум пользы.

Пошаговая инструкция: как разделать курицу очень просто

  • Подготовьте рабочее место и инструмент. Положите курицу на устойчивую доску грудкой вверх. Доска не должна скользить по поверхности, выбирайте устойчивую. Используйте острый нож и, если хотите, кухонные ножницы. Курицу можете промокнуть бумажными полотенцами — лишняя влага мешает.

  • Отделите ножки (окорочка). Надрежьте кожу между ножкой и тушкой, оттяните ножку в сторону и выверните сустав до характерного хруста. Разрежьте сустав и мясо — окорочок отделится. Повторите с другой ножкой. Каждый окорочок можно разрезать по суставу на голень и бедро, ориентируясь на сгиб.

  • Отделите крылья. Возьмитесь за основание крыла, выверните его в районе сустава, затем разрежьте соединяющие ткани и кожу. При желании крыло можно разрезать по суставам на фаланги — самая маленькая часть пригодится для бульона.

  • Отделите грудку и спинку. Положите тушку спиной вверх и разрежьте вдоль позвоночника, чтобы отделить спинку от грудки. Можно использовать ножницы для костей. Спинка пригодится для бульона.

  • Разделите грудку. Грудку разрежьте вдоль пополам, а затем каждую половинку — еще раз, если нужны более мелкие куски. При необходимости снимите кожу или отделите филе от кости.

  • Удалите лишний жир и копчиковую железу (гузку). Ее обычно срезают и используют только для бульона, так как она очень жирная.

Советы

  • Чтобы филе получилось ровным, используйте длинный тонкий нож и режьте строго вдоль кости.

  • Разделывайте курицу по суставам, а не по кости — так куски получаются ровнее и аккуратнее.

  • Если планируете заморозить мясо, разделайте тушку сразу и разложите части по пакетам.

  • Для разных блюд используйте разные части: крылья — для закусок, грудку — для жарки или запекания, бедра и голени — для тушения, спинку и мелкие части — для бульона.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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