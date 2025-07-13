Число машин в очереди у Крымского моста перевалило за тысячу Очередь для проезда по Крымскому мосту достигла 1250 автомобилей

Более 1250 автомобилей стоят в очереди для проезда по Крымскому мосту, об этом говорится в оперативном Telegram-канале информцентра по дорогам о ситуации на автоподходах к мосту. Уточняется, что 1055 машин стоят со стороны Тамани и еще 198 — со стороны Керчи. Время ожидания составляет три часа для первых и около часа — для вторых.

В очереди со стороны Тамани находится 1055 транспортных средств. Ожидание — более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 198 транспортных средств. Ожидание — около часа, — говорится в публикации.

Накануне, 12 июля, перед въездами на Крымский мост образовалась очередь из почти тысячи автомобилей. Тогда время ожидания достигало двух часов. Проезд по Крымскому мосту был открыт только для легковых автомобилей, автобусов и микроавтобусов.

До этого, 5 июля, движение по Крымскому мосту было временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей призвали сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности. Причины перекрытия не уточнялись.