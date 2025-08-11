Автоюрист предупредил о смертельной опасности питбайков Автоюрист Цапликов заявил, что некоторые питбайки можно не заметить на дороге

Отдельные модели питбайков бывают настолько миниатюрные, что другие водители могут их просто не заметить, заявил «Вечерней Москве» автоюрист Александр Цапликов. В связи с чем существенно возрастает риск ДТП.

Некоторые из мини-мотоциклов могут развивать скорость до 100 км/ч. У них нет поворотников, фар, — предупредил Цапликов.

Он пояснил, что подобные транспортные средства приносят серьезные неудобства другим участникам дорожного движения. Питбайк создает риски на дорогах, ведь действия такого водителя трудно предсказать, добавил эксперт.

Ранее МВД предложило запретить использование питбайков на дорогах общего пользования. По мнению ведомства, такие мини-мотоциклы не подходят для уличной езды и могут представлять опасность для других участников движения. За нарушение планируют ввести штраф до 30 тысяч рублей.