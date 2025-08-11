Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 11:36

Автоюрист предупредил о смертельной опасности питбайков

Автоюрист Цапликов заявил, что некоторые питбайки можно не заметить на дороге

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отдельные модели питбайков бывают настолько миниатюрные, что другие водители могут их просто не заметить, заявил «Вечерней Москве» автоюрист Александр Цапликов. В связи с чем существенно возрастает риск ДТП.

Некоторые из мини-мотоциклов могут развивать скорость до 100 км/ч. У них нет поворотников, фар, — предупредил Цапликов.

Он пояснил, что подобные транспортные средства приносят серьезные неудобства другим участникам дорожного движения. Питбайк создает риски на дорогах, ведь действия такого водителя трудно предсказать, добавил эксперт.

Ранее МВД предложило запретить использование питбайков на дорогах общего пользования. По мнению ведомства, такие мини-мотоциклы не подходят для уличной езды и могут представлять опасность для других участников движения. За нарушение планируют ввести штраф до 30 тысяч рублей.

питбайки
юристы
транспорт
безопасность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские войска взяли под контроль Луначарское в ДНР
Российские военные поразили места сборки и хранения БПЛА ВСУ
«Все хорошо с головой»: Булыкин раскрыл секрет успеха Батракова в РПЛ
Один миллиардер может заставить Чехию откреститься от Украины
В МИД рассказали о реакции Рубио на выход России из моратория по РСМД
В США раскрыли возможное место встречи Путина и Трампа
На Украине начали молиться перед встречей Путина и Трампа
Автоэксперт дал советы, как уберечь машину от появления ржавчины
Филолог заступился за молодежный сленг в словаре
Популярный американский актер-ребенок умер в возрасте 61 года
Тысячи вьетнамских фермеров выселят из-за гольф-клуба Трампа
Гладков посоветовал чиновнику сменить работу за отказ ехать в приграничье
На Западе раскрыли положение Зеленского перед встречей Путина и Трампа
Электроподарок родителей стал фатальным для 10-летнего мальчика
В Госдуме нашли способ остановить вербовку российских пенсионеров Украиной
Торское, Харьков, Яблоновка: хорошие и плохие новости фронта СВО 11 августа
Тысячи туристов застряли в Турции из-за проблем перевозчика
Кошка родила котят в необычном месте столицы
В МИД пообещали защитить Калининградскую область любыми средствами
В Киеве предложили карать нарушителей прав гомосексуалистов
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.