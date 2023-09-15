Разворовал бюджет? Куда пропал министр обороны Китая Ли Шанфу Подозрения в отношении Ли Шанфу бьют по позициям Си Цзиньпина

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Министр обороны Китая Ли Шанфу

Глава Министерства обороны Китая Ли Шанфу пропал из общественного поля и не появляется на публике более двух недель. Американские источники утверждают, что он может быть под следствием за коррупционные преступления. Ранее в схожей ситуации оказался глава МИД страны Цинь Гань. Что об исчезновении Ли Шанфу говорят официальные власти, какие он мог совершить преступления и почему в Китае так часто стали пропадать высокопоставленные чиновники — разбирался NEWS.ru.

Что об исчезновении Ли Шанфу сказали в Китае и США

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин в пятницу, 15 сентября, заявила, что у дипломатического ведомства нет данных о возможном исчезновении главы министерства обороны страны Ли Шанфу. При этом китайские военные сайты по-прежнему указывают Ли как министра обороны.

«Мне не известно о ситуации, которую вы упоминали», — сказала Мао Нин журналистам.

Тем временем посол США в Японии Рам Эмануэль предположил, что Ли находится под домашним арестом. По данным дипломата, глава китайского оборонного ведомства пропустил поездку во Вьетнам 7–8 сентября, а теперь пропускает запланированную встречу с главнокомандующим ВМС Сингапура.

«Как писал Шекспир в Гамлете: „Что-то прогнило в Датском королевстве“», — отметил американский посол.

Фото: mfa.gov.cn Представитель МИД КНР Мао Нин

Что случилось с Ли Шанфу

Незадолго до заявлений политиков газета Financial Times сообщила, что Ли последние две недели не появляется в публичном пространстве, так как он находится под следствием.

Отмечается, что в последний раз его видели 29 августа, когда он выступил с речью на Китайско-африканском форуме мира и безопасности в Пекине.

Перед этим 15 августа его видели на конференции в Москве, а 17 августа — на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.

Неизвестно, появится ли Ли в следующем месяце на Пекинском Сяншаньском форуме — крупной международной конференции, посвященной обороне и безопасности, где, как предполагалось, он должен присутствовать.

В чем конкретно подозревают Ли Шанфу

Газета The Washington Post со ссылкой на двух американских чиновников сообщает, что главу оборонного ведомства Китая могут отстранить от должности из-за махинаций в сфере военной промышленности.

Собеседники издания отмечают, что Ли обвиняют в участии в коррупционных схемах в то время, пока он возглавлял отдел военных закупок Министерства обороны КНР с 2017 по март 2023 года.

«Министр обороны Китая Ли Шанфу находится под следствием по подозрению в коррупции и, скорее всего, будет отстранен от должности <...>. Это станет последней в серии чисткой высшего уровня в рядах службы безопасности Пекина», — заявили источники газеты.

Фото: Yue Yuewei/XinHua/Global Look Press Заместители председателя и члены Центральной военной комиссии (ЦВС) Китайской Народной Республики (КНР) приносят клятву верности Конституции

Бывший старший аналитик ЦРУ по Китаю Деннис Уайлдер рассказал The Washington Post, что Китай вкладывает миллиарды долларов в армию и многие чиновники пытаются присвоить эти деньги себе.

«Искушения, которые возникают у старших офицеров, отвечающих за программы развития армии, велики. Это вызывает вопросы о качестве и надежности офицерского корпуса. Работают ли они на благо национальной обороны или набивают свои карманы?» — отмечает он.

Востоковед Андрей Островский подтвердил NEWS.ru, что армия является одной из наиболее коррумпированных структур китайского государства.

«Армию трудно контролировать. Армию контролирует сама армия», — говорит он.

Что с Ли Шанфу будет дальше

По мнению Островского, Ли, вероятно, находится под следствием комиссии по проверке дисциплины — структуры при ЦК КПК, которая проводит проверки и выявляет нарушения.

По данным эксперта, Ли изолировали от мира на период следствия и того момента, как будет принято решение о его судьбе.

«По итогам расследования его либо вернут к должности, либо освободят от обязанностей и передадут под суд. В таком случае дальше его делом будет заниматься прокуратура», — отметил востоковед.

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press Министр обороны Китая Ли Шанфу

Что известно о Ли Шанфу

Ли родился в феврале 1958 года в семье высокопоставленного военнослужащего Китайской армии. По данным СМИ, в 1982 году он окончил Национальный университет оборонных технологий Народно-освободительной армии Китая, а после получил степень магистра инженерии.

Более 30 лет Ли проработал на военном космодроме Сичан. В 2016 году его назначили заместителем командующего силами стратегической поддержки. В этой должности он занимался развитием космических и кибервоенных возможностей страны.

В 2017 году Ли назначили главой отдела военных закупок. В 2018 году он попал под американские санкции за покупку оружия у российского экспортера вооружений «Рособоронэкспорта». С тех пор он отказывался от встреч с официальными лицами Вашингтона до тех пор, пока с него не снимут санкции.

В марте 2023 года Ли стал министром обороны и одним из пяти членов государственного совета, которых Си Цзиньпин назначил для формирования руководящего кабинета Китая в этом году. Как утверждают СМИ, он получил эту должность за то, что был яростно преданным генеральному секретарю и считался одним из его приближенных.

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Китая Ли Шанфу (слева направо) во время встречи

Кто еще недавно пропал из высшего руководства КНР

Напомним, предполагаемое увольнение Ли произошло спустя несколько месяцев после отставки главы МИД КНР Цинь Гана. Он исчез 25 июля перед тем, как власти объявили о его замене. Официального объяснения его исчезновению так и не последовало.

«С ним произошло то же, что сейчас происходит с министром обороны», — сказал NEWS.ru востоковед Островский.

Этим летом под увольнение также попало руководство ракетных войск, которые отвечают за ядерный арсенал страны. Против них также были выдвинуты обвинения в коррупции. Перед отстранением глава ракетных войск Ли Юйчао так же не появлялся на публике в течение нескольких недель.

В Китае и раньше проводились чистки высокопоставленных чиновников и военных, заподозренных в коррупции. В 2012 году, когда Си Цзиньпин пришел к власти, под увольнение попали двое заместителей председателя Центрального военного совета. Несколько лет спустя из-за обвинений в коррупции сместили бывшего начальника объединенного штаба ВС Китая Фан Фэнхуэя, а в 2018-м уволили главу китайского отделения Интерпола из-за взятки на сумму более $2 млн долларов.

Фото: Russian Foreign Ministry/via Global Look Press Цинь Ган

Как подозрения в отношении Ли Шанфу скажутся на положении Си Цзиньпина

Островский рассказал NEWS.ru, что на XX съезде КПК в октябре прошлого года в комиссию по проверке дисциплины избрали новых людей с правом проводить расследование против любых членов руководства любого уровня.

«В Китае просто нет такого, чтобы кто-то был неподсуден. Любой член КПК должен понимать, что его могут проверить и в случае вины наказать. Там действует принцип неотвратимости наказания», — поясняет эксперт.

Директор китайской программы в вашингтонском Центре Стимсона Юн Суна отмечает, что после XX съезда партии китайский лидер Си Цзиньпин укрепил свою власть, повысив лояльных ему партийных функционеров. Эксперт считает, что этот шаг на фоне последних увольнений разрушает созданный Си образ сильного лидера.

«Это нанесет огромный урон репутации и авторитету Си Цзиньпина. По сути, происходящее говорит о том, что внутриполитические позиции Си Цзиньпина находятся под вопросом», — говорит он.

Фото: Yin Bogu/Xinhua/Global Look Press Си Цзиньпин

Будут ли ситуацию Ли Шанфу обсуждать Лавров и Ван И

На переговорах 18 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И обсудят международную повестку и дальнейшие перспективы развития российско-китайских отношений, рассказал NEWS востоковед Андрей Островский. Он уверен, что особое внимание на российско-китайских переговорах будет уделено ходу специальной военной операции и обстановке вокруг острова Тайвань.

«Лавров и Ван И будут обсуждать СВО, дальнейшее развитие событий на Украине и Тайвань. В январе 2024 года на острове состоятся выборы на пост главы администрации. В зависимости от того, кто победит, сложатся разные ситуации. Нужно все обсудить», — пояснил эксперт.

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