Китай не стал комментировать слухи о пропаже министра обороны страны МИД КНР: не располагаем информацией об исчезновении министра обороны Ли Шанфу

Фото: mfa.gov.cn

Представитель МИД КНР Мао Нин

Представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что ведомство не располагает данными о возможном исчезновении главы оборонного ведомства страны Ли Шанфу, передает ТАСС. До этого о возможном отстранении министра от должности сообщали западные СМИ.

Мне не известно о ситуации, которую вы упоминали, — сказала Мао Нин.

Financial Times сообщило, что в настоящее время министр находится под следствием. Ли не появлялся на публике уже более двух недель подряд, причины его отсутствия неизвестны. Издание отмечало, что два месяца назад Си Цзиньпин уже уволил несколько высокопоставленных военных.

Издание Washington Post со ссылкой на двух американских чиновников отметило, что Ли Шанфу мог быть отстранен от должности из-за коррупции. Речь идет о махинациях в сфере оборонной промышленности.

Собеседники газеты сообщили, что преступления могут быть связаны с периодом, когда Ли занимал пост главы отдела военных закупок Министерства обороны КНР. Они отметили, что возможная отставка связана не с проблемами со здоровьем военачальника.

Парламент Китая ранее снял с должности министра иностранных дел страны Цинь Гана, который долгое время не появлялся на публике. Как и в случае с Ли Шанфу, Ган также жаловался на плохое здоровье, аргументируя свои отказы от поездок.