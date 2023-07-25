Парламент Китая снял с должности пропавшего главу МИД Цинь Гана

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Цинь Ган

Глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И назначен новым министром иностранных дел страны, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на решение Всекитайского собрания народных представителей. Ранее эту должность занимал Цинь Ган. Причины кадровых перестановок в стране остаются неизвестными.

В результате голосования было принято решение отстранить Цинь Гана от должности министра иностранных дел КНР, назначить Ван И министром иностранных дел, — говорится в решении китайского парламента.

Ван И родился в 1953 году в Пекине, окончил факультет языков стран Азии и Африки Второго пекинского института иностранных языков. Политик уже занимал должность министра иностранных дел КНР в период с 2013 по 2022 годы.

Предыдущий глава МИД КНР Цинь Ган не появлялся на публике с 25 июня. Отмечается, что встречу с ним отменили глава МИД Великобритании и госсекретарь США. Одним из последних политиков, видевших Цинь Гана, стал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

В СМИ выдвигали разные версии его отсутствия. Так, издание The Economist считает, что Цинь Ган может быть замешан в коррупционном скандале. По словам аналитиков, китайские чиновники иногда исчезают, чтобы позже предстать перед лицом подобных обвинений. Версию с проблемами со здоровьем относят к наименее вероятным, так как Цинь Ган — один из самых молодых политиков в Китае.

Сами жители Китая также обеспокоены исчезновением министра. Количество запросов «Цинь Ган» в поисковой системе Baidu увеличилось до 380 тысяч в день. Отмечается, что в социальной сети Weibo, с высокой долей вероятности, подверглась цензуре, так как она не выдает результатов на вопрос «Где находится Цинь Ган?».