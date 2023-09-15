Названа причина возможного отстранения министра обороны Китая WP: возможное отстранение главы Минобороны Китая Ли Шанфу связано с коррупцией

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Ли Шанфу

Министр обороны Китая Ли Шанфу отстранен от должности из-за коррупции, сообщает издание Washington Post со ссылкой на двух американских чиновников. Речь идет о махинациях в сфере оборонной промышленности.

Собеседники газеты сообщили, что преступления могут быть связаны с периодом, когда Ли занимал пост главы отдела военных закупок Министерства обороны КНР. Они отметили, что возможная отставка связана не с проблемами со здоровьем военачальника.

Министр обороны Китая Ли Шанфу находится под следствием по подозрению в коррупции и, скорее всего, будет отстранен от должности <...>. Это станет последней в серии чисток высшего уровня в рядах службы безопасности Пекина, — заявили собеседники издания.

Ранее Financial Times сообщило, что в настоящее время министр находится под следствием. Ли не появлялся на публике уже более двух недель подряд, причины его отсутствия неизвестны. Издание отмечало, что два месяца назад Си Цзиньпин уже уволил несколько высокопоставленных военных.

Парламент Китая ранее снял с должности министра иностранных дел страны Цинь Гана, который долгое время не появлялся на публике. Как и в случае с Ли Шанфу, Ган также жаловался на плохое здоровье, аргументируя свои отказы от поездок.