«Признак хаоса»: в США заявили об отстранении министра обороны Китая FT: министр обороны КНР отстранен от должности и попал под следствие

Фото: YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

Министр обороны Китая Ли Шанфу

Министр обороны Китая Ли Шаньфу отстранен от должности, сообщает издание Financial Times со ссылкой на трех американских чиновников, ознакомившихся с данными разведслужб. По словам собеседников издания, в настоящее время министр находится под следствием. Отмечается, что два месяца назад Си Цзиньпин уже уволил несколько высокопоставленных военных.

[Отстранение Ли Шаньфу] является очередным признаком хаоса среди элитных членов военного и внешнеполитического истеблишмента Пекина, — отмечают журналисты.

Ли Шаньфу не появлялся на публике уже более двух недель подряд, причины его отсутствия неизвестны. Глава оборонного ведомства КНР должен был выступить на ежегодном собрании по оборонному сотрудничеству Китая и Вьетнама, однако за два дня до мероприятия он пожаловался на плохое самочувствие и отказался от поездки.

Парламент Китая ранее снял с должности министра иностранных дел страны Цинь Гана, который долгое время не появлялся на публике. Как и в случае с Ли Шаньфу, Ган также жаловался на плохое здоровье, аргументируя свои отказы от поездок. Новым министром был назначен глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И.