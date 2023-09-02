GT: Китай пригрозил США последствиями в случае военной помощи Тайваню В Китае осудили предоставление Вашингтоном военной помощи Тайваню

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

США пересекли красную линию, пообещав Тайваню предоставить военную помощь. В ответ на это Китай не будет ограничиваться простыми заявлениями, сообщается в редакционной статье китайского издания Global Times.

Это означает, что США в очередной раз переступили порог и перешли красную линию во вмешательстве в тайваньский вопрос. США постепенно разрушают принцип одного Китая посредством своей «тактики салями». С ростом числа и интенсивности методов вмешательства нельзя игнорировать назревающую и неминуемую бурю смертельных последствий для Тайваня, — сказано в публикации.

В материале отмечается, что Вашингтон намеренно провоцирует Пекин, понимая, что подобные шаги противоречат принципу одного Китая. Пекин не станет отказываться от применения силы для противостояния иностранному вмешательству.

Ранее сообщалось, что США готовятся передать Тайваню оружие на $500 млн по ускоренной процедуре, которая в настоящее время применяется для оказания военной помощи Украине. По имеющимся данным, оружие будет выделено по указанию президента Джо Байдена из американских запасов. Какое именно оборудование будет включать пакет помощи, неизвестно.