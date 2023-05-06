СМИ узнали о планах США ускоренно передать Тайваню оружие на $500 млн Bloomberg: США готовятся передать Тайваню оружие на $500 млн по ускоренной процедуре

Фото: Walid Berrazeg/Keystone Press Agency/Global Look Press

США готовятся передать Тайваню оружие на $500 млн по ускоренной процедуре, которая в настоящее время применяется для оказания военной помощи Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По имеющимся данным, оружие будет выделено по указанию президента Джо Байдена из американских запасов. Какое именно оборудование будет включать пакет помощи, неизвестно.

В агентстве пояснили, что принятый в конце прошлого года проект оборонного бюджета США на 2023 финансовый год предусматривает возможность выделения президентом страны военной помощи Тайваню по своему усмотрению на сумму до $1 млрд. Такая процедура дает возможность Вашингтону по ускоренной схеме направлять союзникам вооружения из имеющихся запасов и не заключать контракты на их производство.

По сведениям Bloomberg, к Тайваню подобная процедура ранее не применялась.

Ранее представитель Госдепартамента заявил, что США обладают достаточными средствами и возможностями для «обеспечения мира и стабильности» в Тайваньском проливе. По его словам, Вашингтон находится на связи с КНР, что позволяет не допустить изменения статус-кво в регионе.