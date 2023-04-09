В США оценили возможность обеспечить мир в Тайваньском проливе Госдеп: у США хватает ресурсов для обеспечения мира в Тайваньском проливе

Фото: Zhang Guojun/Xinhua/Global Look Press

США обладают достаточными средствами и возможностями для «обеспечения мира и стабильности» в Тайваньском проливе, заявил неназванный представитель госдепа, комментируя учения Китая в регионе. По его словам, Вашингтон находится на связи с КНР, что позволяет не допустить изменения статуса-кво в регионе, сообщат ТАСС.

Мы уверены, что у нас достаточно ресурсов и возможностей в регионе для обеспечения мира и стабильности, а также выполнения наших обязательств, связанных с национальной безопасностью, — сказал представитель госдепа.

Он уточнил, что за действиями Пекина в Вашингтоне «внимательно следят».

Вооруженные силы Китая с 8 по 10 апреля проводят военные учения в Тайваньском проливе. Маневры названы «Объединенный острый меч». В их рамках организовано патрулирование вокруг Тайваня.

Ранее сообщалось, что Китай ввел контрсанкции в отношении Гудзоновского института и Библиотеки Рейгана. В заявлении внешнеполитического ведомства КНР отмечается, что упомянутые организации предоставили главе администрации Тайваня Цай Инвэнь «платформу и удобство для участия в сепаратистской деятельности», таким образом «нарушив принцип одного Китая».