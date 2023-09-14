США готовятся к войне с Китаем: когда начнется и кто победит Министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл призвал активизировать подготовку к потенциальной войне с Китаем

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Министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл призвал активизировать подготовку к потенциально войне с Китаем. Ранее Вашингтон сообщал о передаче оружия Тайваню на $500 млн по ускоренной процедуре, на что в Пекине пригрозили последствиями. Откроется ли новый театр военных действий, кто победит в случае эскалации конфликта между Штатами и КНР и какую роль в этом сыграет Россия — в материале NEWS.ru.

Почему США готовятся к войне с Китаем

Глава Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл заявил, что Китай наращивает мощь своих вооруженных сил, чтобы подготовиться к потенциальной войне с США. Выступая на симпозиуме истребителей Ассоциации ВКС в Нэшнл-Харборе, он призвал активизировать подготовку американской армии для противостояния растущей угрозе.

«Если наших силовых возможностей недостаточно для сдерживания китайской агрессии против Тайваня или где-либо еще, может начаться война. Если это произойдет и мы не сможем одержать верх, результаты могут отбросить длинную тень», — передает его слова издание The Hill.

Кендалл отметил, что Китай развивает военные возможности быстрыми темпами и создал два новых рода войск: силы, предназначенные для противодействия авианосцам, аэродромам и другим критически важным объектам, а также службу стратегической поддержки, которая работает для достижения информационного доминирования в космосе и киберпространстве.

«Наша задача — сдержать эту войну и быть готовыми к победе, если она произойдет», — призвал американский военный чиновник.

Фото: МО США США готовятся передать Тайваню оружие на $500 млн по ускоренной процедуре

Что о намерениях Вашингтона говорят в Пекине

Ранее СМИ сообщали, что США впервые готовятся передать Тайваню оружие на $500 млн по ускоренной процедуре, которая применяется для оказания военной помощи Украине. Кроме этого, в конце прошлого года был принят проект оборонного бюджета США на 2023 финансовый год. Он предусматривает возможность выделения президентом страны военной помощи Тайваню по своему усмотрению на сумму до $1 млрд.

В Пекине решительно осудили эти действия и пригрозили Вашингтону последствиями. Китайское издание Global Times сообщило, что США намеренно провоцируют КНР, понимая, что подобные шаги противоречат «принципу одного Китая» — консенсусу, согласно которому в мире существует только один Китай и Тайвань — его неотъемлемая часть.

«США в очередной раз переступили порог и перешли красную линию во вмешательстве в тайваньский вопрос. США постепенно разрушают принцип одного Китая посредством своей „тактики салями“. С ростом числа и интенсивности методов вмешательства нельзя игнорировать назревающую и неминуемую бурю смертельных последствий для Тайваня», — сказано в публикации.

Член президиума Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов, комментируя NEWS.ru слова Кендалла, призвал не удивляться подобным заявлениям, так как исключить вероятность военного столкновения между Соединенными Штатами и Китаем сегодня нельзя. По его мнению, конфликт может вспыхнуть, даже если стороны попытаются его избежать.

«Здесь возможны случаи непреднамеренной эскалации, возможны варианты человеческой ошибки, технического сбоя. Поскольку политические отношения остаются напряженными, то конфликт может возникнуть, несмотря на понимание последствий, к которым он приведет», — объяснил Кортунов.

Он подчеркнул, что подготовка Вашингтона к потенциальной войне с Пекином в последнее время приобретает все больший размах и последовательность.

«Мы видим приоритеты федерального бюджета США, особенно в части бюджета Пентагона. Если посмотреть на закупки, на размещение вооруженных сил, на деньги, выделяемые для укрепления американских военных баз в акватории Тихого океана — первого и второго периметров обороны, то они растут», — отметил Кортунов.

Фото: МО США США не будут воевать с Китаем сами, а попробуют стравить его с соседними государствами по примеру России и Украины

Когда начнется война между США и КНР

О неизбежности военного столкновения между двумя державами сегодня говорят многие американские военные эксперты, рассказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН американист Константин Блохин. Однако сам он не считает, что этот фронт откроется в ближайшее время.

«У американцев уже выработана стратегия в отношении Китая. В первую очередь это ставка на его экономическое удушение, чтобы он не смог сравняться с США по показателям военной и экономической мощи. Точка этого Рубикона, по их расчету, пройдет в 2030 году. После этого сдержать и ослабить Пекин будет проблематично, либо невозможно. Поэтому они попытаются его спровоцировать до этого времени», — отметил Блохин.

Андрей Кортунов считает, что более точно оценить угрозу военного конфликта и его сроки можно будет только после президентских выборов на Тайване, которые запланированы на начало 2024 года.

«Все зависит от того, какие силы придут к власти в Тайбэе: сторонники независимости или сторонники поиска договоренности с Пекином», — пояснил Кортунов.

Кто сильнее: Пекин или Вашингтон

Соотношение сил США и Китая за последнее время изменилось, отметил Кортунов. Он сравнил сценарные прогнозы, которые несколько лет назад делали американские специалисты на случай столкновения стран вокруг Тайваня.

«Прогнозировалось, что Китай потеряет примерно треть своего ВВП, а Соединенные Штаты — не меньше 10%. Сейчас американские издержки были бы выше, чем в до коронавирусные времена», — рассказал Кортунов.

По мнению Константина Блохина, Пекину предстоит еще долго и упорно работать, чтобы догнать Вашингтон в военном аспекте.

«Китай не дотягивает по уровню и количеству имеющихся авианосцев и других видов вооружений», — отметил американист.

Руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, востоковед Юрий Тавровский в беседе с NEWS.ru также указал на превосходство США перед Китаем. Однако, по его мнению, соотношение сил стремительно выравнивается.

«Есть такое понятие — совокупная национальная мощь, в котором учитывается не только число боеголовок, но и мощь экономик, и политическая система. Мое ощущение, что совокупная мощь Америки пока превосходит совокупную мощь Китая, но Китай очень быстро сокращает разрыв», — пояснил востоковед.

Как США используют опыт Украины в войне Китаем

Юрий Тавровский считает, что США не будут воевать с Китаем сами, а попробуют стравить его с соседними государствами по примеру России и Украины.

«США создали западный фронт холодной войны от Финляндии до Турции. Сейчас они создают такой же фронт на Востоке. Мы видим, как там буквально за последние месяцы создается треугольник Токио — Вашингтон — Сеул. После саммита G7 в Хиросиме, НАТО накачивает Тайвань оружием, также расширяется AUKUS и создаются базы на Филиппинах», — подчеркнул Тавровский.

Константин Блохин добавил, что Пекин находится в крайне неблагоприятной геополитической обстановке. Вашингтон продолжает консолидировать азиатских и других своих союзников на антикитайской основе, чтобы потом их вовлечь в конфликт.

«Из союзников можно выделить только одно дружественное Китаю государство — Россию. Все остальные пойдут через запятую: Япония, Южная Корея, Вьетнам, Австралия, Новая Зеландия. Уже и Индию пытаются вовлечь в антикитайскую стратегию, и вовлекают очень быстрыми темпами», — объяснил американист.

Фото: МО США Вашингтон продолжает консолидировать азиатских и других своих союзников на антикитайской основе

Чем Китаю против США может помочь Россия

Пекин вынужден усиливать партнерство с Москвой, чтобы компенсировать для себя эту неблагоприятную ситуацию, говорит Константин Блохин. Эксперт напомнил, что львиная доля китайского товарооборота с Европой, Ближним Востоком и Африкой проходит через Малаккский пролив, который соединяет Индийский океан с Тихим. По его словам, США открытым текстом грозят Китаю заблокировать этот маршрут с помощью военно-морских сил.

«У Китая есть одна альтернатива — переориентировать свои морские коммуникации на Северный морской путь и вести торговлю через Россию, через континентальное пространство. Поэтому Россия для него здесь палочка-выручалочка», — уверен Блохин.

По мнению Юрия Тавровского, Москва может стать для Пекина гарантом, что войны с Вашингтоном не будет.

«Я называю взаимодействие России и Китая „боевым слаживанием“. Причем у нас есть резервы для расширения этого слаживания, и этот резерв — Северная Корея», — подчеркнул Тавровский.

Что еще может спровоцировать войну КНР и США

Тайвань не единственный вариант эскалации конфликта между Китаем и США, считает Константин Блохин. Куда опасней, по его мнению, может стать ситуация вокруг Северной Кореи.

«Представьте, что американцы наносят превентивный удар по Северной Корее. Пхеньян неизбежно ответит и нанесет удары по американским базам в Южной Корее, Японии и острову Гуам. Китай будет вынужден вовлечься в этот конфликт, и расширение зоны этого конфликта будет крайне сильным», — предостерег Блохин.

Андрей Кортунов назвал и другие болезненные вопросы, которые разделяют США и КНР, среди них территориальные споры в Южно-Китайском море.

«Есть целый ряд островов, принадлежность которых Китаю оспаривается. Поскольку в этих спорах участвуют в том числе союзники и партнеры американцев, нельзя исключать вовлеченность США в это. Есть споры между Китаем и Японией, Севернее Тайваня может произойти эскалация. Всегда есть острые проблемы Корейского полуострова, и в нынешней обстановке они становятся более взрывоопасными, чем раньше», — подытожил член президиума РСМД.

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