Импичмент Байдена: о чем лгал президент США, что говорит Захарова Республиканцы утверждают, что глава государства злоупотреблял властью

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Республиканцы запустили расследование, результаты которого могут привести к импичменту американского президента Джо Байдена

В Штатах началось официальное расследование в рамках процедуры импичмента против президента США Джо Байдена. Республиканцы обвиняют главу государства в том, что он скрывал бизнес-сделки своего сына Хантера и других членов семьи. Какие есть доказательства вины и как в Москве отреагировали на возможный импичмент Байдена — в материале NEWS.ru.

В чем обвиняют Байдена

Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что расследование «будет сосредоточено на обвинениях в злоупотреблении властью, препятствовании [правосудию] и коррупции».

«Мы установили, что президент Байден действительно лгал американскому народу по поводу своей осведомленности о зарубежных сделках своей семьи. За последние несколько месяцев республиканцы из палаты представителей получили серьезные и заслуживающие доверия обвинения в отношении президента Байдена», — подчеркнул республиканец.

По словам конгрессмена, семья главы государства получила $20 млн через подставные фирмы. Он утверждает, что в Министерстве финансов США зафиксировано более 150 транзакций, которые показались подозрительными.

«Очевидцы показали, что президент участвовал во многих телефонных звонках и имел множественные контакты, обеды, которые принесли миллионы долларов его сыну и деловым партнерам его сына», — добавил Маккарти.

Фото: Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Главное обвинение заключается в том, что Байден-старший обманывал американский народ, будто не знал подробностей о бизнесе своего сына Хантера

Что связывает Байдена с украинскими компаниями

Республиканцы утверждают, что Хантер Байден проводил множество подозрительных транзакций. По их мнению, Министерство юстиции США проявляло снисходительность по отношению к сыну президента.

Ранее газета The New York Post писала, что в распоряжении американских политиков оказался потерянный Хантером ноутбук. В нем они обнаружили электронные письма, в которых есть доказательства связи президентской семьи с украинскими бизнесменами.

В одном из писем к Байдену обращался топ-менеджер украинской энергетической компании Вадим Пожарский. Как известно, Хантер входил в совет директоров этой фирмы. Руководство Burisma просило Байдена-младшего подумать, как он сможет их поддержать, так как компанию подозревали в коррупции.

Как пишут британские журналисты, сын президента рассказал обо всем отцу. Тогда Байден отправился в Киев и встретился с украинским президентом Петром Порошенко. Якобы американец угрожал приостановить помощь Украине в размере $1 млрд, если он не уволит генерального прокурора Виктора Шокина, который активно боролся с коррупцией в 2015 году.

Фото: Saquan Stimpson - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Республиканцы утверждают, что Хантер Байден проводил множество подозрительных транзакций

Как на инициативу Конгресса отреагировал Белый дом

Телеканал NBC News сообщил, что Белый дом создал оперативный штаб. По информации источника издания, сторонники действующего президента пытаются выстроить эффективную оборону, чтобы заставить республиканцев понести политические издержки.

Представитель американской администрации Ян Сэмс заявил, что республиканцы из палаты представителей на протяжении нескольких месяцев пыталась найти доказательства вины Байдена, но так и не смогли. Он назвал их действия «экстремальной политикой в ее худшем проявлении».

«Помощники и союзники Байдена заявляют, что готовятся энергично противостоять расследованию по импичменту и представить его как не имеющий доказательств партийный обман, демонстрирующий склонность Республиканской партии к хаосу», — заявлял NBC.

Фото: Shutterstock/FOTODOM На фоне планов республиканцев Белый дом создал оперативный штаб

Зачем республиканцам расследование в отношении Байдена

Первые сообщения о возможном начале расследования против Байдена с целью импичмента появились в конце августа. Позже Кевин Маккартни заявлял Breitbart News, что оно начнется «путем голосования, а не через заявление одного человека».

Для того чтобы импичмент Байдена состоялся, необходимо, чтобы его поддержали две трети сенаторов США. Сейчас американский сенат контролируется демократами, у которых 50 мест из 100, а также голос вице-президента Камалы Харрис в случае равенства. Это означает, что для импичмента Байдена необходимо, чтобы как минимум 17 человек перешли на сторону республиканцев.

Некоторые республиканцы считают, что обвинения против Байдена недостаточно убедительны для начала расследования. «Время для импичмента наступит тогда, когда будут доказательства, указывающие на причастность президента Байдена к серьезному преступлению или проступку. Сейчас таких доказательств нет», — заявил член палаты представителей от штата Колорадо республиканец Кен Бак.

Другие полагают, что решение Маккарти о начале расследования может быть связано с давлением на него крайне правых представителей Республиканской партии.

Многие эксперты связывают скандал вокруг Байдена с началом периода подготовки к президентским выборам в США. Одним из основных соперников действующего американского президента может стать экс-глава США Дональд Трамп. Reuters пишет, что Маккарти выступал одним из его сторонников Трампа, контролируемая демократами палата дважды предъявляла ему импичмент — в 2019 и 2021 годах (оба раза он был оправдан сенатом США. — NEWS.ru).

Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press Эксперты связывают возникший ныне скандал вокруг коррупционных дел Байдена с началом периода подготовки к президентским выборам в США

Что о возможной коррумпированности Байдена говорят в Москве

Факты коррумпированности американских политиков показывает реальное положение дел в США и прикрывает антироссийскую повестку, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова NEWS.ru.

«Эта антироссийская позиция, которую выработали как раз демократы еще при экс-президенте США Бараке Обаме и два срока прокачивали свое общество этой ерундой, эта антироссийская, русофобская повестка нужна для двух целей: первое — для того, чтобы прикрывать факты дикой коррупции. <...> А второе — для того, чтобы иметь повестку по консолидации общества, то есть по созданию некоего фронта единомышленников перед лицом российской угрозы, вот что там происходит», — сказала она.

Действия конгресса напомнили Захаровой историю про жабу и гадюку. «Какие формы это будет принимать, кто, с кем, как будет бороться, что будет предпринимать конгресс? Чем ближе будут выборы, тем больше мы будем понимать, что вся история про жабу и гадюку», — добавила представитель МИД.

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