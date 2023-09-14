Экономист рассказал о разногласиях между Китаем и Индией внутри БРИКС Экономист Беляев не исключил разногласий Индии и Китая в БРИКС

Фото: Lan Hongguang/XinHua/Global Look Press

Нарендра Моди на саммите БРИКС

Разногласия между Китаем и Индией внутри БРИКС могут быть по видению некоторых вопросов, однако это нельзя считать противоречиями, поскольку обе страны объединены общими целями, рассказал NEWS.ru экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, Индия полагает, что имеет право на самостоятельное развитие и видение своего пути, тогда как Китай считает себя центром мирового развития.

Это не противоречия, все равно они идут в БРИКС в одном направлении. Для новых членов БРИКС это два локомотива, и к ним нужно присоединяться как к восходящему потоку. В БРИКС нет спорных вопросов, скорее есть разные видения некоторых вопросов у Китая и Индии, но это неизбежно, — сказал Беляев.

Экономист подчеркнул, что пока идут общие разговоры, никаких противоречий между Китаем и Индией быть не может, но они могут появиться при тонких механизмах реализации некоторых моментов. Беляев не исключил, что несколько азиатских стран скоро станут членами БРИКС.

Страны БРИКС объединены общими целями, а цель новых членов, особенно африканских государств, — преодолеть колониальное наследие и наконец-то вступить на путь нормального национального, социально-экономического развития. Центр развития переместился в Азию и Юго-Восточную Азию, и для них это центр притяжения, возможность реализации интересов. На подходе Индонезия, Вьетнам, Таиланд, — добавил экономист.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что реальная валюта стран БРИКС в ближайшее время не появится. При этом он не исключил появления расчетной единицы, которую можно использовать, например, для пересчета курсов.