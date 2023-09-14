В Китае назвали фон дер Ляйен американским пуделем Китайский журналист Чэнь Вэйхуа назвал фон дер Ляйен американским пуделем

Фото: Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Евросоюза Урсула фон дер Ляйен приведет ЕС к серии катастроф, заявил китайский журналист Чэнь Вэйхуа в социальной сети Twitter (X). Он отметил, что под управлением «американского пуделя» экономика Европы резко сокращается по сравнению с экономикой США.

Когда Евросоюзом управляет американский пудель вроде фон дер Ляйен, это катастрофа за катастрофой для ЕС. Европейская экономика резко сокращается по сравнению с экономикой США под ее руководством, — написал журналист.

В конце августа президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен подготовиться к приему в свой состав новых стран-членов к 2030 году. По его словам, утверждение конкретных сроков будет способствовать ускорению реформ в этих государствах и тем самым облегчит процесс принятия решений о расширении со стороны ЕС. Мишель добавил, что расширение должно стать одним из ключевых пунктов следующего долгосрочного бюджета ЕС.

Ранее Урсулу фон дер Ляйен обвинили в расизме по отношению к русским. Так у себя в соцсетях отреагировал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на решение Брюсселя запретить россиянам ввоз в ЕС автомобилей и личных вещей. По мнению политика, такие меры не способствуют снижению напряженности, зато соответствуют повестке, продвигаемой Вашингтоном.