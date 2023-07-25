Куда пропал коллега Лаврова: главу МИД Китая Цинь Гана не видели уже месяц Что могло случиться с 57-летним фаворитом Си Цзиньпина по прозвищу Воин-Волк

Фото: AP/TASS

Глава МИД Китая Цинь Ган

25 июля — месяц с тех пор, как глава МИД Китая Цинь Ган не появлялся на публике. Никто до сих пор не знает, где находится 57-летний дипломат, с которым один за другим отменили встречи другие коллеги — от главы МИД Британии Джеймса Клеверли и госсекретаря США Энтони Блинкена до шефа внешней политики ЕС Жозепа Борреля. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко был одним из последних, кто видел господина Циня. Пока Пекин хранит молчание, СМИ выдвигают самые разные версии его отсутствия — от проблем со здоровьем до опалы в связи с возможным коррупционным скандалом и даже адюльтером. Что могло случиться с фаворитом Си Цзиньпина по прозвищу Воин-Волк — в материале NEWS.ru.

Когда и где последний раз видели Цинь Гана

О последних дипломатических контактах главы МИД КНР сообщалось 25 июня. В тот день он встречался в Пекине с коллегами из Вьетнама и Шри-Ланки, а также с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко. Позже, 27 июня, главы МИД РФ и КНР направили свои видеообращения к участникам онлайн-конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху». Сергей Лавров цитировал тогда китайского поэта Ли Бо, а Цинь Ган — русского писателя Льва Толстого.

С тех пор о господине Цине новостей нет. Даже в Вашингтоне не знают, куда делся глава МИД государства — главного геополитического противника. «Мы не в курсе», — развел руками советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Ни один из высокопоставленных китайских политиков до сих пор не исчезал из публичного пространства так надолго. Учитывая, что Цинь Ган представляет КНР на международной арене, его отсутствие выглядит экстраординарным.

В конце прошлой недели агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что глава МИД Британии Джеймс Клеверли вынужден был на неопределенный срок отложить поездку в Пекин «из-за почти месячного отсутствия его китайского визави». Это был бы первый за последние пять лет визит главы Форин-офиса в КНР. Ранее, 10 июля, в Пекин не полетел шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель. Отмена переговоров стала полной неожиданностью для Брюсселя.

Также Цинь Гана не было среди китайских официальных лиц, встречавших в начале июля главу Минфина США Джанет Йеллен и спецпосланника Белого дома по вопросам климата Джона Керри. Наконец 20 июля к китайцам прилетел столетний экс-госсекретарь США Генри Киссинджер — патриарха американской дипломатии принимал лично глава КНР Си Цзиньпин, но без своего министра. Цинь Гана заменял его предшественник на посту главы МИД КНР Ван И, который с 1 января 2023 года пошел на повышение и стал куратором китайской внешней политики во главе Канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам.

Фото: МИД РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров с китайским коллегой Цинь Ганом, Нью-Дели, 2 марта

Как исчезновение министра комментировали в МИД КНР

Именно экс-министр Ван И на этой неделе представляет Китай на встрече высоких представителей стран БРИКС в Йоханнесбурге, хотя считается, что китайскому чиновнику такого уровня уже не по статусу покидать пределы страны для рядовых переговоров.

Также Ван И пришлось вместо Цинь Гана лететь в Джакарту на саммит АСЕАН 13–14 июля. Там же он встречался с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Эта рокировка вызвала в Джакарте переполох, сообщает Reuters. Принимающей стороне пришлось срочно перешивать национальную рубашку из красного батика — подарок для главы китайской делегации. «Ван И — более худощавый и низкорослый дипломат по сравнению с Цинь Ганом», — рассказывали индонезийцы.

11 июля в МИД КНР единственный раз прокомментировали отсутствие главы ведомства. Там сообщили, что Цинь Ган не полетит в Индонезию «по состоянию здоровья». Что конкретно с ним случилось, при этом не пояснили. Журналисты предположили, что он мог заразиться ковидом, «однако к настоящему времени все сроки течения болезни вышли». С тех пор в китайском МИД хранят молчание, а мировые СМИ выдвигают самые разные версии о причинах «дипломатического насморка» Цинь Гана.

Какие выдвигают версии

Версию о том, что глава МИД мог тяжело заболеть, многие сразу же поставили под сомнение. Цинь Ган — один из самых молодых членов нового китайского правительства и министров иностранных КНР. Кроме того, никаких проблем со здоровьем у него прежде не наблюдалось.

«Китайские вельможи иногда исчезают, чтобы потом предстать перед лицом обвинений в коррупции, безнравственности или инакомыслии», — отмечает The Econimist. Так, министр промышленности и информационных технологий Сяо Яцин в июле 2022 года исчез из инфополя на 21 день, после чего стал фигурантом коррупционного расследования и лишился поста.

«Когда в Китае против какого-либо политика начинается расследование по делу о коррупции, он сначала нередко действительно пропадает, а потом выходит в свет, публично дает какие-то показания и признает свою вину, — подтвердил в беседе с NEWS.ru научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин. — Правда, с представителем МИД такое вряд ли могло произойти. Какая коррупция может быть в МИД? Там, по сути, воровать-то и нечего».

До сих пор в СМИ не было никаких утечек о том, что Цинь Ган мог быть замешан в каких-либо махинациях. The Washington Post предполагает, что главу МИД могут привлечь по обвинению в коррупции лишь формально. Истинная цель — «наказать чиновника за возможную внебрачную связь». В Китае давно ходят слухи о романе между Цинь Ганом и 40-летней гонконгской тележурналисткой Фу Сяотянь.

Они познакомились, когда господин Цинь был послом КНР в Вашингтоне. В марте 2022 года журналистка взяла у него откровенное интервью для своей программы «Разговор с мировыми лидерами» на Phoenix TV. В том же году у нее родился сын, чье отцовство женщина не раскрывает. В ее постах в соцсетях любители сплетен видят намеки на отношения с главой МИД КНР. Но никаких подтверждений этому нет.

The Washington Post напоминает, что из-за связи с чемпионкой Китая по теннису Пэн Шуай прервалась карьера одного высокопоставленного китайского чиновника. Но теперь Си Цзиньпин якобы не хочет выглядеть моралистом, поэтому опасается прямо наказывать своих подчиненных за адюльтер. «Возможно, у Цинь Гана действительно есть какие-то личные проблемы скандального характера и якобы его отстранили или могут отстранить от должности. Но это лишь догадки зарубежных корреспондентов. Что там на самом деле — никто не знает», — заключил в беседе с NEWS.ru Александр Лукин.

Фото: Andrewyucaop/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Тележурналистка Фу Сяотянь брала интервью у Цинь Гана

Какие странности связаны с «зачисткой»

Число запросов «Цинь Ган» в поисковой системе Baidu к 20 июля выросло с начала месяца почти в 30 раз и превысило 380 тысяч в день. Журналисты подметили, что пропал не только Цинь Ган, но и упоминания о его исчезновении в китайском инфополе. «Обсуждение его отсутствия, похоже, подверглось цензуре на китайской социальной платформе Weibo. Поиск по запросу „Где находится Цинь Ган?“ выдает сообщение „Нет результатов“», — констатирует The Guardian.

Журналист Фил Каннигем, написавший статью об американо-китайских отношениях для пропекинской гонконской газеты South China Morning Post, обнаружил, что редакторы в последний момент вырезали его рассуждения о возможном местонахождении главы МИД КНР. «Цин Ган пропал. Он пропал не только из новостей в Китае, но и из моей статьи!» — написал колумнист. Агентство Reuters не обнаружило никаких свежих упоминаний о министре в китайских госсми.

«Вполне возможно, что господин Цинь спокойно вернется к своим обязанностям столь же внезапно, как он до этого исчез. Но нельзя исключать, что его карьерный путь вот-вот примет более мрачный оборот. Это оправдало бы имидж Пекина как элитной фабрики сплетен, которая штампует самые экзотические версии о местонахождении главы МИД КНР. Некоторые из них достойны дешевого любовного романа или шпионского детектива», — пишет The Economist.

Чем бы ни закончилась эта история, она служит напоминанием, что столица Китая, «несмотря на все ее автосалоны Tesla и магазины Apple, остается очень непростым местом — городом, полным тайн и слухов», отмечает издание.

«В эпоху, когда лидеры других государств совершают оплошности в виде неосторожных постов в соцсетях, правящие классы Китая соблюдают кодекс молчания, как если бы на дворе стояли 1950-е годы. Пока Пекин плавится от жары, китайская элита и иностранные послы собираются в садах дипмиссий или в салонах, чтобы обменяться сплетнями о господине Цине», — заключает корреспондент The Economist.

Фото: МИД РФ Цинь Гана называют Воином-Волком, но для «ястреба» он слишком дипломатичен

Чем известен глава МИД КНР

Как пишет Reuters, Цинь Ган «считался восходящей звездой на политическом небосклоне Китая». Его называют фаворитом и протеже Си Цзиньпина. Господин Цинь работал его помощником, потом почти два года возглавлял дипмиссию КНР в США, был замминистра иностранных дел, а в декабре 2022-го его назначили главой МИД КНР. Он вошел в Политбюро и получил ранг госсоветника.

«Стремительное продвижение Цинь Гана вызывало зависть в его окружении. У него огромное число врагов внутри правительства, — рассказал газете The Washington Post высокопоставленный американский чиновник, курирующий отношения с КНР. — Злые языки поговаривали, что своим взлетом он обязан жене, которая угостила жену Си Цзиньпина домашними „лунными пирогами“ (традиционная выпечка юэбин, которую готовят к Празднику середины осени. — NEWS.ru). После этого Цинь вошел в ближний круг председателя КНР, а позже стал одним из самых влиятельных людей в стране».

За Цинь Ганом закрепилось прозвище Воин-Волк, отсылающее к патриотическому китайскому боевику. В переводе на язык дипломатии это что-то вроде «ястреба». «Так в Китае называют откровенных антизападников. Но мистер Цинь — более искушенный воин, способный демонстрировать обаяние и прагматизм, когда этого требуют национальные интересы», — признает The Economist.

Будучи начальником протокола, ответственным за успешное проведение госвизита президента США Дональда Трампа в Пекин в ноябре 2017 года, он «устранил многие дипломатические проволочки и погасил взрывоопасные очаги». «При встречах с иностранцами Цинь демонстрирует глубокое понимание западного мира, приобретенное во время зарубежных командировок. Но это понимание в нем уживается с глубоким презрением к Западу, который он считает деградировавшим, высокомерным и лицемерным», — заключает издание.

Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press Главу МИД КНР не видели уже месяц

Кто еще исчезал из китайских политиков и звезд

Согласно еще одной версии, Цинь Ган после диппаузы может пойти на повышение. В сентябре 2012 года мировые СМИ обсуждали исчезновение самого Си Цзиньпина, который тогда занимал пост заместителя председателя КНР. Он пропал из вида на две недели незадолго до съезда Компартии, на котором должны были избрать нового генсека ЦК КПК. Им в итоге и стал товарищ Си. Руководитель страны также уходил в тень во время пандемии коронавируса.

Участником другой громкой истории был основатель сервиса Alibaba Джек Ма: в октябре 2020 года бизнесмен выступил с критикой китайских властей на форуме в Шанхае, после чего пропал и вернулся в публичное пространство только в январе 2021-го. Его отсутствие породило множество слухов.

В 2018 году на несколько месяцев исчезла одна из самых популярных и высокооплачиваемых китайских актрис Фань Бинбин — позже она предстала на публике как обвиняемая в налоговых махинациях. Суд предписал ей выплатить более $100 млн, а сама девушка извинилась перед подписчиками.

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