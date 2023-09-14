Путин назвал ввод войск СССР в Венгрию ошибкой: почему он так сказал Как Венгрия отреагировала на слова президента России

Фото: Фотохроника ТАСC

События в Венгрии,1956 год

Глава канцелярии, премьер-министр Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт положительно оценил слова президента России Владимира Путина об ошибочном введении войск СССР в их страну в 1956 году. Глава государства подчеркнул на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), что Советский Союз вел себя как колонизатор. Почему российский лидер так сказал и что происходило в 1956-м в Будапеште — в материале NEWS.ru

Что конкретно сказал Путин о Венгрии

Во вторник, 12 сентября, во время пленарного заседания Восточного экономического форума российский президент заявил, что ввод советских войск в Прагу и Будапешт был ошибкой.

«Мы давно признали, что эта часть политики Советского Союза была ошибочной и вела только к напряжению отношений. Нельзя ничего делать в сфере внешней политики, что идет в явное противоречие с интересами других народов, вот и все», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что сегодня ту же ошибку совершают ведущие страны Запада, прежде всего США, которые давят на своих союзников и продолжают «известную британскую формулу».

В 2006 году Путин посетил Будапешт и возложил цветы к памятнику жертвам событий 1956-го. Тогда он заявил, что российские граждане «чувствуют сострадание и моральную ответственность» за эти события, хотя «сегодняшняя Россия не имеет ничего общего с действиями СССР».

Ранее бывший советский лидер Михаил Горбачев и президент России Борис тоже признали ввод войск СССР вмешательством во внутренние дела Венгрии.

Как Венгрия отреагировала на слова Путина

Гергей Гуйяш назвал заявления российского лидера продолжением правильной практики. «Это заявление российского президента мы можем лишь приветствовать. Это продолжение правильной практики, которая началась в ноябре 1992 года, когда президент Ельцин осудил ввод войск в Будапешт в 1956 году», — подчеркнул венгерский чиновник.

Гуйяш также предположил, что было бы неплохо, если бы оценка Путиным венгерских событий 1956 года появилась в учебниках по истории для российских школьников. Сейчас в пособии говорится, что в 1956 году в Венгрии начались протесты, участники которых критиковали просоветскую ориентацию страны и СССР ввел войска, чтобы помочь подавить эти акции. По мнению венгерской общественности, в учебнике нет осуждения советской политики в стране.

Венгрия заявляет, что во время событий 1956 года народ боролся за свою свободу и независимость, поэтому отвергает любые другие оценки событий тех лет.

Фото: Pesti Srác2/CC BY-SA 3.0/via Wikimedia Commons В Венгрии заявили, что приветствуют слова Путина, что ввод войск СССР на территорию страны в 1956 году был ошибкой

Как слова Путина помогли избежать конфликта с Венгрией

Участник международного дискуссионного клуба «Валдай» Габор Штир отметил в разговоре с NEWS.ru, что многих венгров действительно оскорбили главы о событиях 1956 года в новых российских учебниках, так как там «считывался имперский подход». Он отметил, что в этом контексте слова Путина о том, что Россия по-прежнему осуждает те события, были особенно важны.

«Нам это изначально не понравилось, но мы отнеслись к этому с пониманием. Известно, что есть разница между тем, что политики думают, и тем, что пишут в учебниках по истории. Это нормальный прагматический подход», — говорит Штир.

По мнению эксперта, когда в России издавали новый учебник, власти не хотели оскорбить Венгрию, так получилось случайно. Впрочем, как утверждает эксперт, слова Путина помогли избежать недопонимания.

«Слава богу, российский президент выразился четко и ясно. Спасибо ему большое», — сказал NEWS.ru венгерский эксперт.

Отношения между Будапештом и Москвой активно развиваются, несмотря на антироссийские санкции, введенные странами Запада. Так, 5 июля сопредседатель российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Михаил Мурашко заявил, что Россия и Венгрия вышли на рекордные показатели в экономическом сотрудничестве за последние 10 лет. Несмотря на давление НАТО и ЕС, Будапешт не отказывается от импорта российского топлива и развивает совместные проекты с Россией, в том числе в области здравоохранения, энергетики и атомного сотрудничества.

Как ввод советских войск в Венгрию оценивают историки

Эксперт Российского военно-исторического общества Александр Макушин отметил в разговоре с NEWS.ru, что Путин дал правильную историческую оценку, назвав введение войск СССР в Венгрию в 1956 году ошибкой. По его мнению, попытка навязать свое мироустройство территориям, которые не входят в русскую цивилизационную зону, действительно была ошибкой.

«Венгрия никогда не входила в русскую цивилизационную зону. Большую часть истории эта страна была частью Австро-Венгерской империи — государства Центральной Европы», — пояснил эксперт.

Он указал, что попытка навязать свое видение справедливости чужому народу ведет к его разрушению и депопуляции. По мнению историка, таким образом страны Запада сейчас уничтожают Украину, распространяя там чуждые для местного культурного кода идеалы.

Макушин отметил, что, когда СССР вводил войска в Венгрию, он ошибся, но это было неизбежно, так как советское руководство действовало в рамках идеологии и не могло поступить иначе.

«Наш президент очень хорошо разбирается в истории. Прекрасно понимает реалии геополитики. Он метко и грамотно дает свои комментарии. Его общее понимание истории во многом превосходит знания многих людей с научными титулами», — отметил эксперт.

Что происходило в Венгрии в 1956 году

В октябре 1956 года в Венгрии начались протесты с требованиями вывести советские войска из страны, пересмотреть отношения с СССР и провести многопартийные выборы. Им предшествовала борьба между сталинистами и реформистами, которая началась после смерти Иосифа Сталина.

23 октября 1956 года в Будапеште демонстранты совершили нападение на ряд объектов, включая зда­ние ра­дио­ко­ми­те­та, центральную теле­фон­ную стан­цию, во­кза­лы и ору­жей­ные скла­ды. Полиция открыла стрельбу по участникам многотысячных демонстраций.

Фото: Nagy Gyula/CC BY-SA 3.0/via Wikimedia Commons В октябре 1956 года в Венгрии начались протесты с требованиями вывести советские войска из страны, пересмотреть отношения с СССР и провести многопартийные выборы

Просоветские венгерские политики обратилась за помощью к Советскому Союзу с просьбой ввести войска для поддержания порядка. 24 октября шесть тысяч советских солдат из час­ти осо­бо­го кор­пу­са, который находился в Венгрии, вошли в Будапешт, объявили комендантский час и ввели чрезвычайное положение.

Разделявший требования протестующих премьер-министр страны Имре Надь отменил ограничения, введенные СССР, и снял запрет на проведение демонстраций. По всей стране на­ча­лись воо­руженные протесты оп­по­зи­ции.

Надь сфор­ми­ро­вал но­вое пра­ви­тель­ст­во, объ­я­вил о про­ве­де­нии ре­форм и стал договариваться о вы­во­де советских войск с тер­ри­то­рии Венг­рии. 29–30 октября солдаты СССР начали покидать Будапешт. 31 октября Никита Хрущев пересмотрел это решение и направил в страну новые силы под руководством министра обороны маршала Георгия Жукова..

1 ноября Надь объявил о том, что Венгрия выходит из Организации Варшавского договора. 4 но­ября около 45 тысяч советских солдат вновь вошли в Бу­да­пешт. За несколько дней они разгромили венгерское ополчение и по­дав­или основные оча­ги со­про­тив­ле­ния по всей стра­не.

Имре Надь был обвинен в госизмене и приговорен к смертной казни. 16 июня 1958 года его повесили. Еще 13 тысяч протестующих получили тюремные сроки.

По официальным данным, со стороны СССР погибли 669 солдат, 1251 получил ранения и 51 пропал без вести. Потери Венгрии составили 2000 человек.

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