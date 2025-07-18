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18 июля 2025 в 13:18

Названы тайно поддерживающие позицию Словакии и Венгрии страны Евросоюза

Политолог Перенджиев: Польша и Болгария тайно поддерживают Словакию и Венгрию

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: IMAGO/www.imago-images.de

Польша и Болгария тайно поддерживают позицию Словакии и Венгрии по антироссийским санкциям, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, открытое недовольство решениями Евросоюза в этих странах выражает общество, а не власти.

Пока, наверное, никакие страны ЕС не присоединятся к Словакии и Венгрии в плане противодействия антироссийским санкциям. Но сочувствующие есть, их устраивает, что есть Словакия и Венгрия, которые упираются. Есть страны, где есть недовольство ЕС именно в обществе, но не во власти. Например, такой страной является Польша при новом президенте. В Болгарии интересно получается: общество против многих решений Евросоюза, президент, как я понимаю, сочувствует болгарскому обществу, а есть прозападное правительство, которому плевать на народ, — сказал Перенджиев.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что решение премьер-министра Словакии Роберта Фицо о согласии на 18-й пакет санкций ЕС против России следует уважать, поскольку он боролся до конца. При этом, по словам сенатора, отношения РФ со Словакией со временем нормализуются.

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