Белый дом обозначил позицию по переговорам по Украине с учетом линии фронта Вэнс: США готовы урегулировать конфликт на Украине с учетом текущей линии фронта

Соединенные Штаты выступают за урегулирование конфликта на Украине с учетом текущей линии соприкосновения, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, цель — найти решение, которое будет приемлемо как для России, так и для украинцев, передает телеканал Fox News.

Если взять нынешнюю линию соприкосновения между Россией и Украиной, мы попробуем достичь урегулирования, с которым и русские, и украинцы могли бы жить относительно мирно, — отметил Вэнс.

Ранее Вэнс назвал договоренность о встрече президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа серьезным прорывом американской дипломатии. По его словам, есть сомнения в успехе переговоров по Украине, однако необходимо дать шанс дипломатическому решению.

До этого экс-посол США Чарльз Фриман предположил, что Вашингтон начал понимать и учитывать российскую позицию по украинскому конфликту. Бывший дипломат отметил, что для прекращения огня необходимо обсудить вопросы, поднятые Россией еще в 2021 году. По его мнению, Трамп осознает необходимость создания «надлежащего контекста» для мирного урегулирования.