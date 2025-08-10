Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 17:22

Белый дом обозначил позицию по переговорам по Украине с учетом линии фронта

Вэнс: США готовы урегулировать конфликт на Украине с учетом текущей линии фронта

Белый дом Белый дом Фото: Shutterstock/FOTODOM

Соединенные Штаты выступают за урегулирование конфликта на Украине с учетом текущей линии соприкосновения, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, цель — найти решение, которое будет приемлемо как для России, так и для украинцев, передает телеканал Fox News.

Если взять нынешнюю линию соприкосновения между Россией и Украиной, мы попробуем достичь урегулирования, с которым и русские, и украинцы могли бы жить относительно мирно, — отметил Вэнс.

Ранее Вэнс назвал договоренность о встрече президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа серьезным прорывом американской дипломатии. По его словам, есть сомнения в успехе переговоров по Украине, однако необходимо дать шанс дипломатическому решению.

До этого экс-посол США Чарльз Фриман предположил, что Вашингтон начал понимать и учитывать российскую позицию по украинскому конфликту. Бывший дипломат отметил, что для прекращения огня необходимо обсудить вопросы, поднятые Россией еще в 2021 году. По его мнению, Трамп осознает необходимость создания «надлежащего контекста» для мирного урегулирования.

Украина
Россия
Джей Ди Вэнс
США
