В ГД ответили, как россиянам вести себя перед встречей Путина и Трампа Депутат Колесник призвал граждан правильно реагировать на усиление безопасности

В преддверии переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа силовые структуры на территории РФ должны быть в полной боевой готовности из-за возможных провокаций со стороны Украины, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он также отметил, что жители российских регионов должны учитывать повышенные требования безопасности и выполнять просьбы сотрудников полиции и ДПС.

Силовые структуры должны быть в состоянии серьезной готовности, внимательно следить за любыми изменениями ситуации, потому что у нас есть атомные электростанции внутри страны. Хотя там охрана серьезная. Пограничники должны проводить досмотр. То есть до встречи надо жить в таком режиме. Кстати, если будут пробки на дорогах — иногда граждане выражают недовольство по этому поводу — важно помогать силовым структурам выполнять их указания и просьбы. Они защищают нашу безопасность. Самое главное — помочь им, обязательно открыть и показать багажник и все остальное. Не раздражаться, потому что эти люди борются за нашу безопасность, — объяснил Колесник.

Также депутат подчеркнул необходимость усилить охрану ядерных объектов, которые находятся в зоне досягаемости ВСУ. Перед встречей российского и американского лидеров от Украины можно ждать любые провокации, добавил он.

Но надо прикрывать (Запорожскую АЭС. — NEWS.ru). Прикрывать всеми возможными способами все ядерные объекты, которые находятся в зоне досягаемости украинских ракет. Французы передали туда Scalp, англичане — Storm Shadow. Все ядерные объекты должны быть прикрыты, все возможные направления должны быть надежно защищены. Наши органы безопасности должны быть начеку и в состоянии готовности, потому что могут произойти любые провокации внутри страны. У нас же тут много украинцев. Есть спящие, есть перевербованные, — ответил Колесник.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что возможные попытки ВСУ вторгнуться на территорию Брянской области останутся безуспешными. Он отметил, что в случае таких атак у российской армии есть силы и резервы для их отражения.