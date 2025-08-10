Лисички в сливочном соусе: ароматный хит сезона

Сезон лисичек короткий, и упускать его — кулинарное преступление. Эти грибы не требуют долгой готовки, зато раскрываются особенно ярко в сливочном соусе. Такой рецепт подойдет и для легкого обеда, и как отличное дополнение к мясу, пасте или тостам.

Очистите 300–400 г свежих лисичек, как следует их промойте и обсушите. Жарить будем на сливочном масле, так выйдет нежнее. Возьмите около 30 г, сначала пассеруйте лук (подойдет 1 небольшая головка). Закиньте к нему лисички и жарьте на средней мощности плиты приблизительно 10 минут, пока не испарится лишняя жидкость. Следом влейте 150 мл сливок (жирностью 20–30%) и тушите еще 7–10 минут, регулярно помешивая. Посолите, поперчите, если хотите, добавьте щепотку мускатного ореха и свежую зелень.

Подавайте с картошкой, макаронами, гренками или как самостоятельное блюдо.

Совет: если добавить немного белого сухого вина перед сливками и дать ему выпариться, вкус станет еще интереснее.

Калорийность: около 130 ккал на 100 г; время приготовления: 25 минут.

