Назван идеальный продукт для здоровья пожилых людей

Свежемороженая сельдь является одним из самых полезных продуктов для пожилых людей, рассказала эндокринолог «Скандинавского центра здоровья» Галина Смирнова. По ее словам, которые приводит Lenta.ru, помимо обилия важных компонентов, большим плюсом сельди является ее доступная цена.

Идеальным продуктом для здоровья пожилых людей можно смело назвать свежемороженую сельдь. Эта рыба содержит омега-3 жирные кислоты, белок, витамины D и B12, селен, фосфор и калий, — сказала Смирнова.

Она отметила, что данные компоненты помогают поддерживать работу сердца, иммунной системы и нервных клеток. Кроме того, они способствуют усвоению кальция и сохранению мышечной массы. Смирнова подчеркнула, что это особенно важно для тех, кому больше 60 лет.

