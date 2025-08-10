Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 17:48

Назван идеальный продукт для здоровья пожилых людей

Эндокринолог Смирнова назвала сельдь полезнейшим продуктом для пожилых

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Свежемороженая сельдь является одним из самых полезных продуктов для пожилых людей, рассказала эндокринолог «Скандинавского центра здоровья» Галина Смирнова. По ее словам, которые приводит Lenta.ru, помимо обилия важных компонентов, большим плюсом сельди является ее доступная цена.

Идеальным продуктом для здоровья пожилых людей можно смело назвать свежемороженую сельдь. Эта рыба содержит омега-3 жирные кислоты, белок, витамины D и B12, селен, фосфор и калий, — сказала Смирнова.

Она отметила, что данные компоненты помогают поддерживать работу сердца, иммунной системы и нервных клеток. Кроме того, они способствуют усвоению кальция и сохранению мышечной массы. Смирнова подчеркнула, что это особенно важно для тех, кому больше 60 лет.

Ранее издание Ferra сообщило, что обычные продукты питания могут стать мощными союзниками в сохранении когнитивного здоровья, особенно ценными для работы мозга оказались ягоды. Они содержат флавоноиды — природные соединения, которые не только снижают воспалительные процессы, но и активно стимулируют мозговое кровообращение.

пенсионеры
здоровье
продукты
рыба
сельдь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине вооруженный мужчина устроил захват заложников
Генсек НАТО озвучил сценарий переговоров, который не понравится Украине
Как удивить гостей: подайте хреновину «Тайский дракон»
Вице-президент США раскрыл ожидания по расследованию вмешательства в выборы
Курьер на самокате сбил девочку и протащил несколько метров в Рязани
На концерте Макса Коржа в Варшаве развернули бандеровский флаг
Мерц раскрыл, о чем он уже несколько недель умаливает Трампа
Аналитик объяснил, где ждать западных диверсий с теневым флотом России
На Западе раскрыли, как США заставят Украину отказаться от территорий
Ураганы и холод до +8 градусов? Погода в Москве в октябре: чего ждать
Стало известно, как ВСУ могли дотянуться до Коми и при чем тут Польша
Вэнс высказался о новом наказании Китая за закупки российской нефти
Кадыров подвел итоги после двух ночных атак ВСУ на Чечню
Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять
Российские ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников за три часа
В Австралии скончалась известная джазовая исполнительница
Стало известно, какая погода будет в Москве с 11 по 17 августа
«Опять столкнемся с VPN»: в Госдуме заговорили о запрете звонков в WhatsApp
Названо место прощания с режиссером Бутусовым
Израиль принял важное решение по двум оплотам ХАМАС в секторе Газа
Дальше
Самое популярное
Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять
Мир

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 августа: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 августа: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.