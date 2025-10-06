Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 19:50

Запеченная скумбрия с яблоками и луком: неожиданный вкус для простой рыбы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Запеченная скумбрия с яблоками и луком представляет собой удачное сочетание рыбы и фруктов, раскрывающее новые вкусовые грани. Это блюдо отличается сочностью рыбы и легкой сладостью яблок, создающими гармоничный вкусовой ансамбль. Запекание в духовке позволяет получить полезное блюдо с минимальным использованием масла.

Для приготовления потребуется: 2 тушки скумбрии, 2 кисло-сладких яблока, 2 луковицы, лимонный сок, соль, перец, растительное масло. Скумбрию очищают, удаляют внутренности, натирают солью и перцем. Яблоки и лук нарезают тонкими дольками. Противень смазывают маслом, выкладывают слой лука и яблок, сверху размещают рыбу. Сбрызгивают лимонным соком и запекают при 180 градусах 25–30 минут. Подают скумбрию горячей с картофелем или свежими овощами, поливая образовавшимся соком.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Дмитрий Демичев
