04 ноября 2025 в 06:26

Рыбка для особого ужина за 15 минут: простой рецепт, а вкус покоряет — мой личный «телепорт» в Азию

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Обожаю сочетание соевого соуса и кунжута, и этот рецепт раскрывает тунец с новой стороны. Кажется, будто его готовил шеф-повар из Токио, хотя на все уходит меньше 15 минут.

Для приготовления этого стремительного ужина мне понадобится: свежие стейки тунца (2 шт., около 300–400 г), соевый соус (3 ст. л.), кунжутное масло (2 ст. л.), семена кунжута (2 ст. л.), мед (1 ч. л.), свежий имбирь (кусочек 2–3 см), зеленый лук (2–3 стрелки), растительное масло для жарки.

Начинаю с подготовки маринада: в небольшой миске смешиваю соевый соус, кунжутное масло и мед. Имбирь очищаю и натираю на мелкой терке прямо в маринад — это даст максимальный аромат. Стейки тунца промываю, обсушиваю бумажным полотенцем и слегка смазываю получившимся маринадом. На сухой сковороде поджариваю кунжутные семена до золотистого цвета и насыщенного аромата — примерно 2–3 минуты на среднем огне, постоянно помешивая. Пересыпаю в тарелку. Теперь самое важное: разогреваю сковороду-гриль или обычную сковороду с толстым дном на сильном огне. Смазываю растительным маслом. Выкладываю стейки тунца и обжариваю ровно по 1–1,5 минуты с каждой стороны для medium rare или по 2 минуты для более прожаренного варианта. Рыба должна остаться сочной внутри. Готовые стейки выкладываю на тарелки, обильно поливаю оставшимся маринадом, посыпаю поджаренным кунжутом и мелко нарезанным зеленым луком. Подаю немедленно с отварным рисом или салатом из свежих овощей.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

еда
рецепты
рыба
тунец
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
