В работе Telegram зафиксировали сбой

В воскресенье, 10 августа, в работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой, свидетельствуют данные сервиса DownDetector. Отмечается, что за час россияне оставили 250 жалоб.

Пользователи отмечают, что у них возникли проблемы со звонками. Кроме того, в приложении долго прогружаются медиафайлы. На первом месте по количеству жалоб — Ульяновская область и Хабаровский край (по 5%), на втором — Томская область (4%), на третьем — пользователи из Новосибирской области и Приморского края (по 3%).

Ранее российская курьерская служба СДЭК столкнулась с масштабным техническим сбоем, затронувшим работу ее сервисов. Жители Москвы, Ярославля, Ульяновска, Кабардино-Балкарии и Архангельской области жаловались на невозможность доступа к сайту компании и проверки статуса своих отправлений.

Аналогичные проблемы возникли у аптечной сети «Столички», подвергшейся серьезной хакерской атаке. Компании удалось быстро устранить неполадки — функционал онлайн-бронирования на сайте и в мобильном приложении был восстановлен. Не менее тысячи аптек сети возобновили работу в обычном режиме.