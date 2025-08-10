В США выбрали самую уродливую собаку в мире Самой уродливой собакой в мире стал двухлетний бульдог Петуния из США

Двухлетний бульдог Петуния, спасенная из тяжелых условий содержания, стала победительницей ежегодного конкурса «Самая уродливая собака мира» в США, сообщает The New York Times. Помесь английского и французского бульдогов из города Юджин (штат Орегон) покорила жюри своей естественностью на ярмарке в округе Сонома (Калифорния).

Петуния, двухлетняя бесшерстная помесь английского и французского бульдога из Юджина, штат Орегон, приехала на ярмарку в округе Сонома, штат Калифорния, не как идеально подготовленная выставочная собака, а просто такой, какая она есть, — сказано в сообщении.

Питомица, проведшая часть жизни у недобросовестного заводчика в Лас-Вегасе, обрела новый дом благодаря приюту Luvable Dog Rescue. Волонтеры не только перевезли ее в Орегон, но и обеспечили необходимое лечение.

Ранее пес породы китайская хохлатая по кличке Маппет одержал победу в конкурсе на звание самой уродливой собаки Великобритании. Он завоевал титул, обойдя семерых претендентов на победу.