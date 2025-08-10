Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 17:13

В США выбрали самую уродливую собаку в мире

Самой уродливой собакой в мире стал двухлетний бульдог Петуния из США

Фото: AP/TASS

Двухлетний бульдог Петуния, спасенная из тяжелых условий содержания, стала победительницей ежегодного конкурса «Самая уродливая собака мира» в США, сообщает The New York Times. Помесь английского и французского бульдогов из города Юджин (штат Орегон) покорила жюри своей естественностью на ярмарке в округе Сонома (Калифорния).

Петуния, двухлетняя бесшерстная помесь английского и французского бульдога из Юджина, штат Орегон, приехала на ярмарку в округе Сонома, штат Калифорния, не как идеально подготовленная выставочная собака, а просто такой, какая она есть, — сказано в сообщении.

Питомица, проведшая часть жизни у недобросовестного заводчика в Лас-Вегасе, обрела новый дом благодаря приюту Luvable Dog Rescue. Волонтеры не только перевезли ее в Орегон, но и обеспечили необходимое лечение.

Ранее пес породы китайская хохлатая по кличке Маппет одержал победу в конкурсе на звание самой уродливой собаки Великобритании. Он завоевал титул, обойдя семерых претендентов на победу.

США
собаки
конкурсы
животные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине вооруженный мужчина устроил захват заложников
Генсек НАТО озвучил сценарий переговоров, который не понравится Украине
Как удивить гостей: подайте хреновину «Тайский дракон»
Вице-президент США раскрыл ожидания по расследованию вмешательства в выборы
Курьер на самокате сбил девочку и протащил несколько метров в Рязани
На концерте Макса Коржа в Варшаве развернули бандеровский флаг
Мерц раскрыл, о чем он уже несколько недель умаливает Трампа
Аналитик объяснил, где ждать западных диверсий с теневым флотом России
На Западе раскрыли, как США заставят Украину отказаться от территорий
Ураганы и холод до +8 градусов? Погода в Москве в октябре: чего ждать
Стало известно, как ВСУ могли дотянуться до Коми и при чем тут Польша
Вэнс высказался о новом наказании Китая за закупки российской нефти
Кадыров подвел итоги после двух ночных атак ВСУ на Чечню
Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять
Российские ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников за три часа
В Австралии скончалась известная джазовая исполнительница
Стало известно, какая погода будет в Москве с 11 по 17 августа
«Опять столкнемся с VPN»: в Госдуме заговорили о запрете звонков в WhatsApp
Названо место прощания с режиссером Бутусовым
Израиль принял важное решение по двум оплотам ХАМАС в секторе Газа
Дальше
Самое популярное
Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять
Мир

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 августа: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 августа: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.