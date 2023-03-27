Полиция на Бали устроила облаву на дорогах и задержала 17 россиян Полиция на Бали задержала 17 россиян в ходе облавы на туристов, нарушающих ПДД

Фото: Moritz Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press

Полиция города Денпасара на острове Бали за неделю задержала 17 граждан России за нарушение правил ПДД, сообщает индонезийский портал Detik со ссылкой на представителя полиции Денпасара по связям с общественностью Кетута Сукади. Всего в ходе облавы задержаны 43 иностранных туриста, в том числе из Франции, Италии и Германии.

Нарушений со стороны иностранцев все еще много. Среди нарушений преобладали вождение без шлема и автомобили без индонезийских номеров. В общей сложности 43 иностранных нарушителя были оштрафованы, — заявил Сукади.

Он добавил, что против нарушителей будут приняты решительные меры во благо безопасности. Сукади подчеркнул, что любая предвзятость в задержаниях исключена.

Кроме того, Индонезия депортирует с Бaли 47 человек, в том числе 13 граждан России. Их обвинили в нарушении условий пребывания и неправомерном использoвании туристической визы.

Ранее стало известно, что россияне основали на острове Бали «русскую деревню». Они арендовали целую гостиницу в округе Южная Кута, где стали с большой скоростью ездить на мотоциклах по улице, ходить в одном нижнем белье и шуметь. Жители призвали полицию проверить туристов.