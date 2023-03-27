Полиция города Денпасара на острове Бали за неделю задержала 17 граждан России за нарушение правил ПДД, сообщает индонезийский портал Detik со ссылкой на представителя полиции Денпасара по связям с общественностью Кетута Сукади. Всего в ходе облавы задержаны 43 иностранных туриста, в том числе из Франции, Италии и Германии.
Нарушений со стороны иностранцев все еще много. Среди нарушений преобладали вождение без шлема и автомобили без индонезийских номеров. В общей сложности 43 иностранных нарушителя были оштрафованы, — заявил Сукади.
Он добавил, что против нарушителей будут приняты решительные меры во благо безопасности. Сукади подчеркнул, что любая предвзятость в задержаниях исключена.
Кроме того, Индонезия депортирует с Бaли 47 человек, в том числе 13 граждан России. Их обвинили в нарушении условий пребывания и неправомерном использoвании туристической визы.
Ранее стало известно, что россияне основали на острове Бали «русскую деревню». Они арендовали целую гостиницу в округе Южная Кута, где стали с большой скоростью ездить на мотоциклах по улице, ходить в одном нижнем белье и шуметь. Жители призвали полицию проверить туристов.