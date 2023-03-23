Жители Бали возмутились появлению «русской деревни» на острове Detik: россияне обустроили «русскую деревню» на Бали и разозлили местных жителей

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Россияне основали на острове Бали «русскую деревню» и начали вести себя там как в своей стране, этот факт разозлил местных жителей, пишет Detik. Россияне арендовали целую гостиницу в округе Южная Кута. Там они стали с большой скоростью ездить на мотоциклах по улице, ходить в одном нижнем белье и шуметь. Жители призвали полицию проверить надоедливых туристов.

В последние несколько месяцев покой и комфорт балийцев, в том числе туристов, побывавших на Бали, были несколько нарушены действиями иностранных туристов из некоторых стран. <...> У них конфликты с населением, с полицией, даже с другими туристами. Несколько дней назад были иностранные туристы, которые поссорились со своими друзьями, — поделился один из местных жителей.

Сейчас иммиграционные службы острова проводят расследование касательно легальности проживания и трудоустройства российских граждан.

Ранее стало известно, что Индонезия депортирует с курортного острова Бaли 47 человек, в том числе 13 граждан России. Их обвинили в нарушении условий пребывания и неправомерном использoвании туристической визы.