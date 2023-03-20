С Бали депортируют россиян, нарушивших визовые правила Индонезия депортирует с Бали 47 нарушителей визовых правил, в том числе 13 россиян

Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Индонезия депортирует с курортного острова Бaли 47 человек, в том числе 13 граждан России, сообщает Straits Times. Их обвинили в нарушении условий пребывания и неправомерном использoвании туристической визы.

В выходные сотни сотрудников правоохранительных органов Бали начали пятидневную операцию по пресечению преступной деятельности, особенно среди туристов, в преддверии балийского религиозного праздника 22 марта, — говорится в публикации.

Ранее губернатор Бали Вайан Коcтер объявил о новом постановлении, запрещающем иностранным туристам арендовать мотоциклы и скутеры для поездок на острове Бали и разрeшающем им пользоваться только автомобилями, взятыми напрокат у государственных турагентств.

Также сообщалось, что на Бали задержали телеведущего и комика Михaила Шаца (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Перед концертом юмориста в зал нагрянули силовики в рамках иммиграционного рейда. Позднее его отпустили домой в Израиль.