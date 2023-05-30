ЮАР даст дипломатический иммунитет членам саммита, но не защитит от ареста

Фото: kremlin.ru

Участники саммита БРИКС

МИД ЮАР гарантирует предоставление дипломатического иммунитета для всех участников встречи министров в июне и саммита БРИКС в августе в стране, говорится на сайте дипведомства Южно-Африканской Республики. Как сообщается на сайте министерства, дипломатический иммунитет для участников встречи и саммита БРИКС не распространяется на ордеры международных судов.

Я признаю министерскую встречу БРИКС, которая состоится в Кейптауне, Южная Африка, с 1 по 2 июня 2023 года, и 15-й саммит БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге, Южная Африка, с 22 по 24 августа 2023 года, для целей предоставления иммунитетов и привилегий. <...> Эти иммунитеты не отменяют никакого ордера, который может быть выдан любым международным судом в отношении любого участника конференции, — говорится на сайте.

17 марта МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации детей с Украины.

Издание Sunday Times сообщило, что власти ЮАР рекомендовали президенту РФ не приезжать на саммит БРИКС и принять участие во встрече в формате видеосвязи. Африканист Владимир Шубин предположил, что власти Южно-Африканской Республики могут ограничить действие международных законов на своей территории, чтобы избежать ареста Путина во время визита в страну, которая признает юрисдикцию МУС.