В России подсказали ЮАР, как обойти ордер МУС на арест Путина Африканист Шубин: В ЮАР могут принять специальный закон, чтобы избежать ареста Путина

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

В ЮАР могут принять специальный закон, чтобы избежать ареста российского президента Владимира Путина по постановлению Международного уголовного суда (МУС), если глава РФ решит посетить страну, сообщил NEWS.ru почетный доктор Университета Западного Кейпа (ЮАР) Владимир Шубин. По его словам, власти африканского государства могут ограничить действие международных законов на территории ЮАР.

Вариантов там очень много. Например, они могут принять особый закон о том, в какой степени международные договоры могут применяться внутри страны. В этом смысле есть английский вариант: они не всегда применяют международные договоры внутри страны. Или могут принять закон, который освобождает от действия Римского статута руководителей государств, — пояснил африканист.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для этого послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Россию».

Издание Sunday Times сообщило, что власти ЮАР обратились к Путину с призывом не приезжать на саммит БРИКС из-за ордера на его арест. Российскому лидеру предложили принять участие во встрече в формате видеосвязи.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса сформировал комитет, которому поручено изучить варианты действий в случае визита Путина.