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08 июля 2025 в 20:27

В КНР оценили реакцию Трампа на выступление Путина на саммите БРИКС

Sohu: Трампа впечатлили слова Путина о превосходстве БРИКС над G7

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Заявление президента России Владимира Путина о том, что страны БРИКС превосходят государства «Большой семерки» (G7), произвело сильное впечатление на американского лидера Дональда Трампа, пишет Sohu. Как отмечается, сразу после этого глава Белого дома пригрозил пошлинами нескольким государствам.

Трамп зарычал как лев и пригрозил 10%-ми пошлинами странам, поддерживающим БРИКС, — говорится в сообщении.

8 июля Трамп на заседании в Белом доме заявил о введении пошлин на импорт в размере 10% для стран — членов БРИКС. Глава государства считает политику объединения антиамериканской.

Также сообщалось, что пошлины американского президента против членов БРИКС не окажут сильного влияния на экономику России, но при этом ударят по самим США. Высокие цены на товары из стран Блока только ускорят производственные достижения РФ.

Ранее анонимный чиновник из Белого дома заявлял, что разговор о повышении пошлинных тарифов является самой интересной частью президентства Трампа. По его словам, пока нет четкого понимания, заключит ли политик торговые соглашения со странами.

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