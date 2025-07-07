Пресс-конференция Лаврова на БРИКС вызвала большой интерес СМИ

Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова в рамках саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро вызвало небывалый ажиотаж среди журналистов, передает корреспондент РИА Новости. Все места в зале были заняты задолго до начала мероприятия, многим представителям СМИ, включая западные издания, пришлось стоять в проходах или вовсе остаться за дверьми.

Саммит объединения, проходящий 6–7 июля, впервые собрал расширенный состав участников: помимо стран-основателей (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в блок вошли Египет, ОАЭ, Эфиопия, Иран и Индонезия. В статусе партнеров с БРИКС сотрудничают еще 10 государств, включая Белоруссию, Казахстан, Кубу, Вьетнам и другие страны.

Ранее Лавров заявил, что в БРИКС не было и нет риска размытости. Так он отреагировал на публикации западных СМИ о том, что расширение БРИКС якобы размывает способность объединения выступать единым фронтом.

До этого президент США Дональд Трамп высказался о возможном введении пошлин в отношении стран БРИКС. По его словам, речь идет о повышении тарифов сразу на 10%.