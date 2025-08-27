День знаний — 2025
27 августа 2025 в 16:18

Трамп получил совет, как провести саммит по Украине

Макфол: Трампу следует организовать два комплекса переговоров по Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президенту США Дональду Трампу следует организовать два отдельных комплекса переговоров, порядок их проведения будет ключевым для успеха, написал бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол в своей статье для Foreign Affairs. По его словам, сначала нужно достичь соглашения о гарантиях безопасности между Украиной, США и странами Европы, и только затем переходить к обсуждению территориальных вопросов между Киевом и Москвой.

Трампу нужно организовать два отдельных раунда переговоров. Порядок проведения этих переговоров будет иметь ключевое значение для их успеха, — написал он.

По мнению экс-посла, территориальная тема должна обсуждаться исключительно между Россией и Украиной без участия США или ЕС. При этом Киев, как полагает Макфол, может согласиться лишь на де-факто признание потерь, но не на де-юре.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что намерен провести переговоры с Турцией, Европой и странами Ближнего Востока, чтобы договориться о площадке для саммита с Россией. Он уточнил, что предполагаемые контакты состоятся с 26 по 31 августа.

Россия
саммиты
Украина
Дональд Трамп
Майкл Макфол
