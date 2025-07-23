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23 июля 2025 в 18:06

Экс-посол США в Москве дал совет эмигрантам из России

Экс-посол США Макфол призвал уехавших россиян отказаться от гражданства РФ

Майкл Макфол Майкл Макфол Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Эмигрировавшим из РФ россиянам стоит отказаться от гражданства, заявил бывший посол США в Москве Майкл Макфол в интервью блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По его мнению, так они смогут избежать проблем при проживании в других странах.

Как подчеркнул Макфол, эмигранты не хотят отказываться от российского паспорта. Однако, указал американец, в данном случае двойное гражданство невозможно. Экс-дипломат отметил, что те россияне, которые хотят переехать в Соединенные Штаты, должны решить, кому они будут лояльны — Вашингтону или Москве.

Ранее Макфол назвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова воинственным человеком. Дипломат заявил, что ему было сложно работать с главой российского МИД. Он также пожаловался, что Лавров всегда обращался к нему по имени — Майкл. При этом, добавил экс-дипломат, его следовало называть «господин посол», как того требует протокол.

Также бывший посол США в Москве заявлял, что президент США Дональд Трамп «должен ускорить доставку военной помощи Украине», а затем заявить о многократном увеличении поставок. По мнению Макфола, это приведет к «тупиковой ситуации на фронте» и поспособствует серьезным переговорам о завершении конфликта на Украине.

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