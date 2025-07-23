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23 июля 2025 в 16:02

Экс-посол США обиделся на Лаврова, который не хотел звать его «господином»

Бывший посол США назвал Лаврова воинственным человеком

Майкл Макфол Майкл Макфол Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова воинственным человеком. В интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) он заявил, что ему было сложно работать с главой российского МИД.

С Лавровым было сложно, он непростой человек. Он не дипломат, он очень воинственный, — считает Макфол.

Он также пожаловался, что Лавров всегда обращался к нему по имени — Майкл. При этом, добавил экс-дипломат, его следовало называть «господин посол», как того требует протокол.

Ранее сообщалось, что резкая реакция Лаврова на заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца о «российской угрозе» привела к скандалу в Германии. По словам журналистов, ответ руководителя российского МИД был очень острым, так как он сравнил подобные высказывания главы правительства ФРГ с лозунгами гитлеровских нацистов.

До этого Лавров, встречая лидера КНДР Ким Чен Ына, пошутил, что они с ним так и не бросили курить. Глава Северной Кореи встретил министра и протянул ему руку. Обняв гостя, он отметил, что с их последней встречи прошел уже целый год.

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