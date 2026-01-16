Атака США на Венесуэлу
Экс-посол США в России пристыдил Трампа из-за чужой Нобелевской премии

Макфол пристыдил Трампа за принятие медали Нобелевской премии мира Мачадо

Бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол возмутился тем, что американский лидер Дональд Трамп принял медаль Нобелевской премии мира, которую ему подарила лауреат награды венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо. На своей странице в соцсети Х экс-дипломат удивился, что глава Белого дома даже не постыдился забирать чужую медаль.

Я просто не могу понять, почему Трамп не испытывает никакого стыда, принимая чужую награду, — написал Макфол.

Ранее президент США принял Нобелевскую премию мира от Мачадо. Она настаивала на том, чтобы вручить ее американскому лидеру, поскольку он достоин этой награды за операцию в Венесуэле. Она подчеркнула, что события 3 января навсегда изменили ход истории и открыли путь к освобождению страны.

До этого газета The Washington Post сообщала, что Трамп отказывается поддерживать выдвижение Мачадо на пост президента Венесуэлы из-за ее нежелания публично отказаться от Нобелевской премии мира в его пользу. Источники издания утверждали, что американский лидер счел сохранение награды «величайшим грехом» политика.

