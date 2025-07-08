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08 июля 2025 в 18:05

В МУС выдали ордер на арест лидера «Талибана»

МУС захотел арестовать лидера «Талибана» Ахундзады и главного судью Афганистана

Международный уголовный суд Международный уголовный суд Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Международном уголовном суде выдали ордер на арест лидера движения «Талибан» Хайбатуллы Ахундзады и главы Верховного суда Афганистана Абдула Хакима Хаккани. По мнению судей, они причастны к серьезным нарушениям основных прав и свобод гражданского населения страны.

Палата установила, что имеются разумные основания полагать, что господин Хайбатулла Ахундзада и господин Абдул Хаким Хаккани, отдавая приказы, побуждали или подстрекали к преступлению против человечности и преследованиям <...> в отношении девочек, женщин и других лиц, — сказано в публикации.

В МУС подчеркнули, что «Талибан» ввел определенные правила и запреты для населения в целом и «специально выбрал девочек и женщин по признаку пола», лишив их основных прав и свобод. В частности, по версии суда, власти Афганистана лишили их прав на образование, частную и семейную жизнь, а также свободы передвижения и выражения мысли.

В начале июля Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан. В МИД полагают, что соответствующий акт послужит импульсом для развития продуктивного двустороннего сотрудничества государств в различных областях.

Афганистан
Талибан
права человека
МУС
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