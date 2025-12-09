ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 14:36

Врач перечислил неочевидные симптомы проблем с сердцем

Врач Осипов: одышка и усталость могут быть признаками проблем с сердцем

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Одышка, усталость и отеки могут быть признаками проблем с сердцем, рассказал интернет-изданию Regions заслуженный врач России, главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов. Он отметил, что люди часто считают такие симптомы признаками старости.

Важно понимать, что эти симптомы редко приходят по одному. Чаще они накладываются друг на друга, создавая общую картину неблагополучия. Если у вас или у вашего близкого человека наблюдается два-три таких признака из списка — это веский повод не откладывать визит к врачу, — рассказал Осипов.

По его словам, своевременная реакция на недомогание может спасти жизнь. Он посоветовал регулярно проверять давление и проходить ежегодную диспансеризацию.

Ранее кардиолог Маргарита Красавникова рассказала, что при гипертоническом кризе важно сохранять спокойствие и оперативно вызвать скорую медицинскую помощь. В таком состоянии нужно занять удобное положение полусидя, а под спину и голову подложить несколько подушек.

