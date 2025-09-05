Врач назвала основные причины осеннего обострения аллергии

К обострению аллергии осенью приводит цветение сорных трав, таких как амброзия и полынь, заявила врач-аллерголог Лариса Фабер. В разговоре с Readovka.News специалист подчеркнула, что их цветение продолжается вплоть до первых заморозков. Кроме того, по ее словам, влияет и листопад, приводящий к скоплению прелой травы.

Врач посоветовала убирать на дачном участке опавшие листья и гниющие растения. Кроме того, стоит закрыть компостную яму. Дома рекомендуется проветривать квартиру и чаще убирать пыль при помощи различных моющих средств. Фабер также призвала вести дневник, в котором нужно отслеживать симптомы появляющейся аллергии.

Психолог Дарья Яушева ранее посоветовала чаще гулять на свежем воздухе, чтобы справиться с осенней хандрой. По ее словам, важно компенсировать недостаток света и стимулировать выработку серотонина и эндорфина физической активностью. Она уточнила, что также помогут приятные ритуалы, например заваривание любимого чая или кофе.