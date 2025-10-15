Россиянам рассказали, какое питание ускорит выздоровление при ОРВИ Врач Пристанский: при повышенной температуре нужно убрать из рациона углеводы

При повышенной температуре рекомендуется убрать из рациона углеводы, заявил «Радио 1» диетолог Роман Пристанский. Он посоветовал употреблять больше белковых продуктов во время болезни.

Если температура поднимается, в организме запускается активный воспалительный процесс и разрушаются клетки. Задача — дать телу энергию для восстановления. Нам нужно повысить белковость, убрать углеводы и дополнить рацион водой, — пояснил Пристанский.

В случае, если повышенной температуры нет, но есть недомогание, нужно ограничить белковую пищу и добавить углеводы в свой рацион. При этом пациенту нужно больше пить воды, отметил врач.

Пристанский ранее заявил, что польза цитрусовых и чеснока для иммунитета сильно преувеличена. Врач подчеркнул, что для укрепления иммунной системы необходим комплексный подход.