15 октября 2025 в 12:22

Россиянам рассказали, какое питание ускорит выздоровление при ОРВИ

Врач Пристанский: при повышенной температуре нужно убрать из рациона углеводы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При повышенной температуре рекомендуется убрать из рациона углеводы, заявил «Радио 1» диетолог Роман Пристанский. Он посоветовал употреблять больше белковых продуктов во время болезни.

Если температура поднимается, в организме запускается активный воспалительный процесс и разрушаются клетки. Задача — дать телу энергию для восстановления. Нам нужно повысить белковость, убрать углеводы и дополнить рацион водой, — пояснил Пристанский.

В случае, если повышенной температуры нет, но есть недомогание, нужно ограничить белковую пищу и добавить углеводы в свой рацион. При этом пациенту нужно больше пить воды, отметил врач.

Пристанский ранее заявил, что польза цитрусовых и чеснока для иммунитета сильно преувеличена. Врач подчеркнул, что для укрепления иммунной системы необходим комплексный подход.

здоровье
простуда
рацион
диетологи
