Онкологические заболевания остаются одной из ведущих причин смертности в мире. Современные исследования показывают, что до 40–50% случаев рака можно предотвратить с помощью изменения образа жизни и соблюдения простых профилактических мер. Заведующий ЦАОП Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Подмосковья, врач-онколог Басир Бамматов в интервью NEWS.ru дал шесть простых советов, как избежать разных видов рака.

Отказ от алкоголя

Алкоголь — доказанный канцероген, способствующий развитию ряда опухолевых процессов. Регулярное употребление спиртных напитков связано с повышением риска рака ротовой полости, глотки, пищевода, печени, толстой и прямой кишки, а также молочной железы у женщин.

Этиловый спирт метаболизируется до ацетальдегида — вещества, которое повреждает ДНК и нарушает процессы репарации клеток. Даже умеренное потребление алкоголя способно увеличивать риск рака, особенно у людей с генетической предрасположенностью.

Как избежать разных видов рака: шесть жизненно важных советов онколога

Отказ от курения

Курение остается одной из главных причин развития рака, вызывая мутации в ДНК клеток и подавляя иммунные механизмы защиты организма. Табак связан с повышенным риском рака легких, гортани, ротовой полости, пищевода, поджелудочной железы, мочевого пузыря и почек. При этом даже пассивное курение увеличивает вероятность онкологических заболеваний, особенно у детей и подростков. Отказ от пагубной привычки снижает риск рака легких на 50–70% в течение первых 10 лет, а через 15 лет риск становится близким к уровню некурящих.

Здоровое питание

Рацион питания играет ключевую роль в профилактике онкологических заболеваний. Избыточное потребление быстрых углеводов, жареных и жирных продуктов, фастфуда и полуфабрикатов способствует ожирению, метаболическому синдрому и хроническому воспалению — факторам, повышающим риск развития рака.

Международные исследования демонстрируют, что рацион, богатый свежими овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами, рыбой и источниками растительного белка, снижает вероятность рака толстой кишки, желудка, пищевода, молочной и поджелудочной железы. Антиоксиданты, клетчатка и полифенолы замедляют процессы повреждения ДНК и поддерживают нормальный обмен веществ.

Физическая активность

Как избежать разных видов рака: шесть жизненно важных советов онколога

Регулярная физическая активность способствует нормализации веса, улучшает метаболизм глюкозы и липидов, снижает хроническое воспаление и поддерживает иммунитет. Так, регулярные упражнения, включая бег, силовые тренировки, плавание или аэробику, уменьшают риск развития рака толстой кишки, молочной железы, эндометрия, легких и простаты. Даже умеренная активность, 150 минут в неделю, может снизить вероятность онкологии и замедлить прогрессирование хронических заболеваний, повышающих канцерогенные риски.

Кроме того, физическая активность улучшает настроение, снижает уровень стресса и нормализует гормональный фон. Это также благотворно сказывается на профилактике рака.

Беременность и роды

Репродуктивные события, включая беременность и роды, оказывают заметное влияние на гормональный фон женщины и способны снижать риск некоторых видов рака. Кроме того, беременность и грудное вскармливание уменьшают вероятность рака молочной железы и яичников.

Подобный эффект объясняется длительным изменением уровня эстрогенов и пролактина, а также сокращением числа овуляций в течение жизни женщины. Ранняя беременность (до 25 лет) и кормление грудью на протяжении первых месяцев жизни ребенка особенно выраженно снижают канцерогенные риски. Важно понимать, что эти факторы не заменяют другие профилактические меры, но являются естественным дополнительным защитным механизмом.

Регулярная сексуальная активность

Регулярная сексуальная активность положительно влияет на гормональный фон, кровообращение и иммунитет. Это может способствовать снижению риска некоторых онкологических заболеваний.

Для мужчин регулярная эякуляция снижает вероятность развития рака предстательной железы. Для женщин половой контакт способствует нормализации гормонального фона, поддержанию тонуса тазовых органов и снижению риска воспалительных процессов, которые могут повышать вероятность некоторых видов рака.

Как избежать разных видов рака: шесть жизненно важных советов онколога

Иными словами, профилактика рака — комплексная стратегия, включающая отказ от алкоголя и курения, сбалансированное питание, регулярную физическую активность, репродуктивное здоровье женщин и поддержание сексуальной активности. Эти простые, но научно обоснованные меры позволяют значительно снизить риск онкологических заболеваний и улучшить качество жизни.

Необходимо помнить, что профилактика эффективна только при системном подходе. Каждый шаг, направленный на здоровый образ жизни, способен реально спасти жизнь и предотвратить развитие тяжелых заболеваний.

