16 сентября 2025 в 10:32

Гастроэнтеролог объяснила, почему нельзя заменять прием пищи пирогом

Гастроэнтеролог Кашух: пирог на завтрак не сможет обеспечить организм минералами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Не следует регулярно есть на завтрак овощной пирог, поскольку в этом блюде недостаточное количество полноценного белка и минералов, заявила РИАМО гастроэнтеролог Екатерина Кашух. При этом однократная замена этого приема пищи куском пирога допустима.

Пирог не может считаться полноценной заменой основному приему пищи, так как его пищевая ценность чаще всего ниже, чем у других блюд. В традиционных пирогах много простых углеводов и жиров, в то время как критически важных компонентов — полноценного белка и многих минералов — бывает недостаточно, — отметила Кашух.

Она добавила, что ощущение сытости после завтрака в виде пирога будет кратковременным. Для повышения питательной ценности этого блюда лучше добавить в начинку творог, курицу, индейку или рыбу, а также увеличить долю овощей в рецепте.

Врач Ольга Чиркова ранее предупредила, что даже полезные перекусы при частом употреблении могут повысить риск сахарного диабета. По ее словам, это подстегивает голод.

рацион
пироги
питание
гастроэнтерологи
